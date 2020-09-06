نرمين عباس

حفل غنائي جديد للفنان عمرو دياب يعد هو الأول له أمام الجمهور بعد أشهر طويلة من الابتعاد عن إحياء حفلات جماهيرية

نتيجة أزمة كورونا التي تسببت في منع إقامة الحفلات الغنائية، وقد كشفت الشركة المنظمة لرحلات الكروز السياحية

والتي تنطلق من المملكة العربية السعودية لمياه البحر الأحمر، حفل عمرو دياب سوف يقام يوم 13 سبتمبر الجاري

وقد أحيا عمرو دياب خلال الأيام الماضية حفلا غنائيا في الساحل الشمالي بمصر وقد أقيم بدون جمهور

ماجد المهندس من النجوم الذين من المقرر أن يشاركوا في إحياء حفل على متن رحلات الكروز خلال الأيام القادمة حيث أعلنت شركة روتانا عن موعد حفل ماجد المهندس والذي سوف يقام يوم 17 سبتمبر الجاري

ماجد المهندس بذلك يعود من جديد لنشاطه الفني حيث كان آخر حفل شارك في إحيائه في شهر مايو الماضي ضمن حفلات “معيدين معاكم”

التي نظمتها هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع شركة روتانا، وتم عرض الحفل اون لاين عبر منصة “شاهد vip”

ماجد المهندس ينظم حفله الجديد ضمن الرحلة الثالثة ضمن رحلات الكروز والتي سوف تنطلق يوم 17 سبتمبر

بينما ستنطلق الرحلة الثانية يوم 13 سبتمبر وهو الموعد المقرر لحفل الفنان عمرو دياب، وتتسع سفينة رحلات الكروز لـ608 راكب

لكن الشركة السعودية المنظمة للرحلات قامت بخفض أعداد الركاب لتصل إلى 450 نظرا للاوضاع الراهنة بسبب أزمة كورونا

حيث تفرض إجراءات احترازية من أجل سلامة ركاب الرحلات التي تهدف إلى استكشاف المعالم السياحية في المملكة العربية السعودية على امتداد سواحل البحر الأحمر