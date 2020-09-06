شركتان صينيتان تختبران لقاحات كورونا في مزيد من الدول

نرمين عباس

قالت المجموعة الوطنية الصينية للتكنولوجيا الحيوية “سي.إن.بي.جي” وشركة “سينوفاك” للتكنولوجيا الحيوية

إن 4 دول جديدة وافقت على إجراء تجارب سريرية في مرحلة متقدمة

على متطوعين لديها لاختبار لقاحات محتملة ضد فيروس كورونا

وانضمت صربيا وباكستان لهذه الدول التي وافقت على إجراء تجارب المرحلة الثالثة

حيث تسعى الشركتان لمزيد من البيانات من الخارج في ظل انحسار حالات الإصابة الجديدة في الصين

وتوقع نائب رئيس المجموعة تشانغ يون تاو أن يشارك في تجارب المرحلة الثالثة

التي تجريها الشركة 50 ألف شخص في نحو 10 بلدان، مشيرا إلى أن أن دولا أجنبية عبرت عن رغبتها في طلب 500 مليون جرعة إجمالا من لقاحاتها

وقال إنه من المتوقع أن تتمكن الشركة من إنتاج 300 مليون جرعة سنويا

بمجرد تحديث تقنيات التصنيع، مضيفا أنها تعكف على وضع خطة لرفع طاقة الإنتاج السنوية إلى مليار جرعة

وعلى الرغم من أن تجارب المرحلة الأخيرة، التي تهدف لإثبات أن اللقاح آمن وفعال لا تزال مستمرة

فقد أجازت الصين بالفعل استخدام اللقاحات المرشحة من الشركتين في حالات الطوارئ للفئات التي تواجه خطورة كبيرة مثل الأطقم الطبية