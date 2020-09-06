أمير الشرقية يدشن فرع هيئة الصحفيين ويؤكد على دور الإعلام

الدمام- البلاد

دشن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه بديوان الإمارة امس (الأحد)، فرع هيئة الصحفيين السعوديين بحاضرة الدمام، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد بن حمد المالك، وأعضاء مجلس الإدارة عبدالوهاب الفايز، وخالد بوعلي، وأمين عام الهيئة الدكتور عبدالله الجحلان، ومدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام أحمد العباسي.

ونوه سموه بالدعم والاهتمام الذي حظي به قطاع الإعلام والإعلاميين من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله-، مؤكداً سموه أن رؤية المملكة 2030، ومشروعاتها وبرامجها الفاعلة لابد من مواكبتها بعملٍ إعلاميٍ تكاملي، يوازي الجهود المبذولة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، مشيراً إلى أن استضافة المملكة لقمة العشرين فرصة لإبراز النهضة التنموية والحضارية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة –أعزها الله-، مؤكداً أن الإعلام هو المسؤول عن ذلك، وهو القطاع الذي تعقد عليه الآمال الكبيرة في نقل الصورة الحقيقية للمملكة، باعتبارها رائدة التنمية والتسامح.

من جهته قدم رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المستمر والمتواصل لمسيرة العمل الصحفي.

ورفع مدير فرع الهيئة بحاضرة الدمام أحمد العباسي، باسمه وباسم منسوبي ومنسوبات الفرع الشكر والعرفان لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، اللذين يحرصان على النهوض بالعمل الإعلامي في المنطقة.