ميسي وبرشلونة.. بيان جديد من وكيل أعمال اللاعب

أصدر خورخي ميسي وكيل أعمال قائد برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، بيانًا رسميًا اليوم الجمعة بشأن مستقبل موكله مع النادي الكاتالوني.

ونشبت أزمة في الأسابيع القليلة المنصرمة بين ميسي وبرشلونة بعدما أخطر اللاعب إدارة النادي عبر فاكس رسمي برغبته في الرحيل مستندًا إلى بند خاص في عقده.

ويزعم ممثلو اللاعب أن العقد المبرم مع برشلونة يتضمن بندًا يخوله من الرحيل مجانًا صيف 2020 من دون تفعيل الشرط الجزائي البالغ 700 مليون يورو.

BREAKING: Jorge Messi has released a statement in which he denies that there is a €700M release clause in Messi’s contract. The player should therefore be able to leave Barcelona as a free agent. pic.twitter.com/UJvvEYTmUc — SPORTbible (@sportbible) September 4, 2020

الأمر الذي رفضه النادي، ليصدر بيانًا يؤكد فيه أن ميسي ينبغي أن يلتزم بعقده إلى نهاية المدة في يونيو 2021 ولا يحق له الرحيل قبل ذلك، إلا عبر الشرط الجزائي.

دارت سلسلة من المناوشات والتصريحات بين الطرفين في الأيام الماضية، ودخل طرف ثالث وهو رابطة الدوري الإسباني على خط النار.

Jorge Messi replies to La Liga saying he has no idea what contract they have analysed and that the €700m release clause is no longer active if contract unilaterally ended after 19-20 season, via @RodrigoFaez pic.twitter.com/6v3Ci24RNW — Samuel Marsden (@samuelmarsden) September 4, 2020

إذ قالت “لا ليجا” في بيان رسمي أيضًا أن رحيل ميسي عن برشلونة هذا الصيف غير قانوني وألزمته بالبقاء حتى نهاية عقده العام المقبل، أو دفع الشرط الجزائي والرحيل.

اليوم، أصدر خورخي ميسي بيانًا أشار عبره إلى أن للاعب الحق الكامل في الرحيل بنهاية موسم 2019-2020 بحسب بنود العقد المبرم مع برشلونة.

🚨 BREAKING: La Liga says that the €700M clause is still valid. #FCB pic.twitter.com/3YmIfDMC2a — Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 4, 2020

واتهم رابطة الدوري الإسباني بتقدير بنود العقد بصفة خاطئة، متمسكًا بحق نجله في الانتقال مجانًا لأي نادٍ يريده في سوق الانتقالات الحالي.

بدورها ردت “لا ليجا” في بيان فوري معاكس وذكرت ما مفادة أن الأمر منتهي بالنسبة لها، وأن اللاعب إن أراد الرحيل فعليه دفع قيمة الشرط الجزائي (700 مليون يورو).

