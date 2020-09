كيف تتجنب إحراج واتساب ؟ .. اقرأ المراسلات دون علم المرسل بهذه الطريقة

كيف تتجنب إحراج واتساب ؟ يبدو ان هناك طريقة مبتكرة فيما يخص قراءة المراسلات دون معرفة أصحابها.

هذا حيث يقابل الكثير من المستخدمين مشكلة كبيرة تتمثل في رغبتهم في قراءة رسائل تطبيق “واتساب” دون معرفة المرسل.

إذ أنهم لا يرغبون في الظهور وترك العلامة الزرقاء التقليدية.

وهناك خطوات بسيطة يمكن فعلها من أجل حل تلك المشكلة وجعل المستخدمين “مخفيين” عن أعين المرسل

وفي نفس الوقت يقرؤون رسائله، وفقا لموقع” gadgetsnow”.

كيفية قراءة رسائل واتساب دون علم المرسل

– اختيار وضع “الطائرة” على الهاتف “Air plane Mode”.

– بمجرد عدم اتصال الهاتف بالإنترنت، افتح التطبيق واقرأ الرسالة.

– بعد القراءة مباشرة، أغلق التطبيق من النافذة المتعددة حتى لا يظل مفتوحًا في الخلفية، وقم بالمزامنة عند الاتصال بالإنترنت.

– بعد إغلاق التطبيق تمامًا، قم بإيقاف تشغيل وضع الطائرة مرة أخرى.

– تأكد من كونك في وضع الطائرة عند قراءة الرسائل، ثم تأكد بعد ذلك من إغلاق التطبيق تماماً عبر إغلاق نافذة المتعدد في الهاتف.

خطوات إخفاء “Last seen” و”Blue stick”:

فتح تطبيق واتساب واختيار الإعدادات (settings).

– الضغط على الخصوصية (Privacy).

– اختيار آخر ظهور (Last seen) وتغييرها إلى لا أحد (Nobody).