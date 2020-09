أراسكايتا والنصر.. 110 مليون ريال تحسم الصفقة!

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الخميس أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي حددت مبلغ 25 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات لاعبها، أراسكايتا إلى النصر.

وبحسب إفادة من موقع “Colunadafla” البرازيلي المقرب من دوائر فلامنجو، فإن النادي لا نية لديه في بيع اللاعب بأقل من هذا المبلغ.

عرض النصر وفق تقرير الموقع بلغ مليوني يورو من أجل استعارته لموسم واحد مع خيار الشراء النهائي لبطاقته بمبلغ 13 مليون يورو.

ويعتبر أراسكايتا (26 عامًا) أحد الأعمدة الرئيسية للنادي الأحمر والأسود، وفاز معه بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوس قبل أشهر.

يمتد تعاقد اللاعب الأوروجوياني مع فلامنجو إلى صيفية 2023 ويستطيع أن ينشط في جميع مراكز صناعة اللعب الهجومية.

ووفد جيورجيان دي أراسكايتا إلى النادي طليعة الموسم الماضي قادمًا من كروزيرو البرازيلي بمبلغ 15 مليون يورو.

وتخطط إدارة للكسب المادي من ورائه وبيعه بمبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، بعد عام واحد فقط من وفادته إلى النادي.

