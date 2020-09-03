الرياضة

أراسكايتا وثمن مبالغ فيه..

أراسكايتا والنصر.. 110 مليون ريال تحسم الصفقة!

محمد ابو الوفاaccess_time16 / محرم / 1442 هـ       3 سبتمبر 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
أراسكايتا هدف النصر

ذكرت تقارير إعلامية صادرة الخميس أن إدارة نادي فلامنجو البرازيلي حددت مبلغ 25 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات لاعبها، أراسكايتا إلى النصر.

وبحسب إفادة من موقع “Colunadafla” البرازيلي المقرب من دوائر فلامنجو، فإن النادي لا نية لديه في بيع اللاعب بأقل من هذا المبلغ.

عرض النصر وفق تقرير الموقع بلغ مليوني يورو من أجل استعارته لموسم واحد مع خيار الشراء النهائي لبطاقته بمبلغ 13 مليون يورو.

ويعتبر أراسكايتا (26 عامًا) أحد الأعمدة الرئيسية للنادي الأحمر والأسود، وفاز معه بلقبي الدوري البرازيلي وكأس ليبرتادوس قبل أشهر.

يمتد تعاقد اللاعب الأوروجوياني مع فلامنجو إلى صيفية 2023 ويستطيع أن ينشط في جميع مراكز صناعة اللعب الهجومية.

ووفد جيورجيان دي أراسكايتا إلى النادي طليعة الموسم الماضي قادمًا من كروزيرو البرازيلي بمبلغ 15 مليون يورو.

وتخطط إدارة للكسب المادي من ورائه وبيعه بمبلغ لا يقل عن 25 مليون يورو، بعد عام واحد فقط من وفادته إلى النادي.

يمتلك جيورجيان 25 مباراة مع منتخب الأوروجواي وهو دولي منذ عام 2014، وخاض معه نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

في مباراة الأمس الأربعاء، أشعل اللاعب الصحف البرازيلية بتسجيله هدفين وتقديمه تمريرة حاسمة أمام باهيا.

وبات خامسًا في لائحة هدافي الدوري البرازيلي عن الموسم الكروي الحالي، مُقدّمًا أداءًا منقطع النظير.

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محمد ابو الوفا

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