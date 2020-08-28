أمريكية تعاني من السرطان بسبب تقنية للعناية بالأظافر

لاحظت الشابة الأمريكية كارولينا جاسكو وجود خط أسود على أحد أظافرها ، وقد حدث هذا منذ سنوات بعدما فازت بلقب ملكة جمال ألينويز وفيما كانت تستعد لخوض مسابقة ملكة جمال الولايات المتحدة الأمريكية.
فقد تبين من خلال التشخيص أنها تعاني من أحد أنواع السرطان، ونقلت صحيفة the sun البريطانية قولها، “لاحظت وجود خط أسود عامودي على أحد أظافر يدي اليمنى، ولم أر هذا من قبل، علما أنني كثيرا ما أستخدم أظافر الأكريليك.
وأشار الطبيب المختص إلى أن هذا يرتبط بتأثير الأشعة فوق البنفسجية، وقرر الاختصاصي إزالة ظفرها نهائيا من أجل التخلص من المرض، ولهذا قررت كارولينا توعية الأخريات في هذا الشأن وحرصت على تذكيرهن بأن هذا النوع من الأشعة ينفذ إلى الطبقة العميقة من الجلد، ويمكن أن يسبب بعض الأمراض ومنها السرطان.
ولهذا صنفت وزارة الصحة البريطانية ظهور الخط الأسود على الظفر باعتباره إحدى العلامات الدالة على نمو الخلايا الخبيثة.