الرياضة

أين يستقر الحال بليونيل ميسي؟

صراع ثلاثي بين الإنتر وباريس وسيتي لضم ميسي

محمد ابو الوفاaccess_time3 / محرم / 1442 هـ      21 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ليونيل ميسي

زعمت تقارير إعلامية إسبانية صادرة الجمعة بأن قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل خلال موسم الانتقالات الحالي.

وبحسب إفادة من إذاعة “راديو كاتالونيا” فإن اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، لا يرى مستقبله في برشلونة وأبلغ المدرب رونالد كومان بقراره.

عقد النجم الأرجنتيني ينقضي مع برشلونة بنهاية الموسم المقبل، وسط تجميد للمفاوضات حول إبرام تعاقد جديد بسبب الأوضاع الحالية للنادي.

ومثّل الإقصاء المهين أمام بايرن ميونيخ من حدود ربع نهائي أبطال أوروبا قبل أسبوع، سببًا مقعنًا بحسب محيط اللاعب، من أجل الرحيل عن البلاوجرانا.

لكن عملية انتقاله من النادي الكاتالوني لن تكون سهلة الحدوث نظرًا لتبقي عام على عقده، وضخامة البند الجزائي البالغ نحو 700 مليون يورو.

يقول تقرير من “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي بأن فريق إنتر ميلانو يخطط لجعل ميسي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم الإيطالية، ومنحه راتبًا خياليًا.

ويعتمد النادي الأزرق والأسود على متانة قاعدته الاقتصادية برئاسة مجموعة “زهانج” الصينية التي أحدثت ثورة هائلة بالنادي.

مدير فريق كرة القدم السابق بالإنتر السابق، ماسيميليانو ميرابيلي، اعترف في حوار صحفي أن خطة التعاقد مع ميسي وُضعت قبل سنوات.

وبدأت القصة تتوهج أكثر بعد وضعت إدارة النادي ظل ميسي على جدار كاتدرائية ميلانو الشهيرة، خلال الموسم الماضي.

فيما نوهت الصحف الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان تحلم بتكوين مثلث هجومي تاريخي بوجود ميسي إلى جانب مبابي ونيمار.

أما مانشستر سيتي الإنجليزي فيفاوض ميسي منذ 4 سنوات تقريبًا، ويعتبر النادي الأقدم في أوروبا في هذا الصدد بإيعاز من بيب جوارديولا.

ونما هذا الشعور داخل النادي بعد أن كسب قضيته ضد “يويفا” وسُحبت التهم الموجهة إليه أمام “كاس” بشأن قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال زميله السابق في برشلونة، يايا توريه: “إنه يحب المدينة والنادي، من الصعب الرحيل عن برشلونة، لكن إن رحل فسيكون إلى مانشستر سيتي”.

أما المدرب الجديد رونالد كومان فقال في مؤتمره الصحفي: “عليه أن ينهي مسيرته هنا معنا، لأن برشلونة هي ميسي وميسي هو برشلونة”.

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محمد ابو الوفا

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