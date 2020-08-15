تنومة .. طبيعة ساحرة وأجواء خلابة

جدة- البلاد

تتميز محافظة تنومة بمنطقة عسير بجمال أخاذ ومناخ معتدل، وتحيط بها سلاسل جبلية متباينة الارتفاع وتغطيها في فصل الصيف السحب الركامية، التي ينتج عنها سقوط الأمطار الموسمية، كما تسقط الأمطار بغزارة في فصل الشتاء.

وتقع تنومة على طريق الطائف – أبها،على السلسلة الجبلية المعروفة باسم السروات ونسبة لانخفاض واديها فقد أدى ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة صيفا في المرتفعات عنها في المنخفضات، وهي من أهم طرق التجارة القديمة في العالم، كالبخور (اللبان) وطرق القوافل كقوافل الحجاج القديمة، كما أنها من مواطن الاستقرار العربي.

وتعد تنومة الوجهة السياحية الأولى بالمنطقة لطبيعتها الساحرة وأجوائها الخلابة، وتضم أحد أهم المعالم الطبيعية البارزة التي اشتهرت بها، وهي شلالات الدهناء التي تقع في قرية الدهناء وتنهمر الشلالات بعد سقوط الأمطار وفيضان سد الدهناء، وإلى جانب ذلك تم إنشاء العديد من المتنزهات الجميلة؛ منها متنزه المحفار، وهو من أجمل منتزهاتها ويقع غربها ويطل على تهامة، ويشرف على أماكن أثرية، أما جبل جلالة الذي يقع وسط غاباته الكثيفة، فيبعد عن الطريق العام أربعة كيلو مترات ومنها أيضاً متنزه الشرف ويتميز بوجود صخرة عملاقة غاية في الجمال، ويقع شمال تنومة، ويطل من الناحية الشرقية على بلدة “سبت تنومة”، ومن الجهة الغربية فيطل على تهامة، ومتنزه الأمير نايف ومتنزه الحيفة ويقع على بُعد ستة كيلومترات من الطريق العام مروراً بمتنزه غدانة في الجهة الجنوبية الغربية، ويطل على تهامة، وقد اُشتهر بأشجار الطلح والعتم والعرعر وبعض التكوينات الصخرية، ثم الشفا وهي المنطقة المطلة على بارق من جهة الغرب، وتعتبر أكثر المناطق الجاذبة للسائحين والمقيمين و متنزه الأربوعة وبرمة ويقعان في الجهة الغربية لتنومة، ويطل الأول على المنحدرات الغربية، ويشتهر برعي الأغنام وصناعة العسل؛ حيث يمتاز بالزراعة ووفرة الغابات الكثيفة، أما برمة وهي تشتهر بالغابات والتي يخترقها عقبة برمة الترابي، والمؤدي إلى سهول تهامة.

كما تضم متنزه وادي ترج وترجس ويقعان إلى الشرق من تنومة،وتنتشر في هذين الموقعين الأشجار والنباتات والمراعي والمياه الجارية والحيوانات الفطرية والآثار التاريخية ومتنزه مناصب ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية لتنومة، وتكثر فيه أشجار الزيتون البري، والطلح، وحوله الكثير من المراعي والغدران ومتنزهات جبل منعاء وتقع في الجهة الشرقية من تنومة على قمة جبل منعاء، وتشتهر هذه المتنزهات بلطافة جوها، وانتشار المزارع والحقول، ووفرة المياه المعدنية ومتنزه جبل مومة ويقع في الجهة الشمالية الغربية، ويقع على قمة جبل ضخم يشرف على تهامة، وفيه مدرجات زراعية وبيوت مأهولة بالسكان، ومتنزه القمراء ويقع في الجهة الغربية، ويحتوي على أشجار تمتاز بالكثافة والمدرجات الزراعية، والأشجار العطرية كالعنبر، والفُل البري، والنيم، والشذاب، كما تقع أسفله منطقة الفواح التي تمتاز بالأبخرة المائية الساخنة الخارجة من الشقوق الصخرية، والمصحوبة بصوتٍ يشبه الفحيح الناتج عن ضغط البخار داخل الصخور وخارجها وغيرها من المتنزهات التي تذخر بها المحافظة.