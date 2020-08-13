الرياضة

هل ينتقل رونالدو إلى برشلونة؟

وكيل أعمال رونالدو يعرض خدماته على برشلونة

محمد ابو الوفاaccess_time24 / ذو الحجة / 1441 هـ      13 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
وكيل أعمال رونالدو يعرض خدماته على برشلونة

فجّر الصحفي الإسباني المرموق، جوليم بالاجي، مفاجآة من العيار الثقيل في حديث حصري مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، حول انتقال محتمل لكريستيانو رونالدو إلى برشلونة.

وقال بالاجي إن إدارة يوفنتوس تخطط لتقليص سقف رواتب الفريق، وعلى إثره بدأ وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديش، عرضه على بعض الفرق ومنهم برشلونة الإسباني.

وأضاف بأن اليوفي أخبر رونالدو بالبحث عن نادٍ جديدٍ لعدم استطاعته تحمل تكلفة راتبه المرتفعة، إذ تم فتح قنوات الاتصال مع ريال مدريد، لكن رد الملكي كان بالسلب.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، كان قد وفد إلى يوفنتوس صيفية 2018 من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ قرابة عقدين ونصف.

لكن الإقصاء الأوروبي كان حاضرًا في الموسمين المنصرمين من حدود ربع النهائي، لتفتح الصحافة المقربة من النادي أبواب غربلة الفريق من جديد.

وبدأ المدرب الشاب أندريا بيرلو، الذي استلم مهامه منذ أيام، في تحديد عناصره الرئيسية والمستغنى عنهم، استعدادًا للموسم القادم.

وكان بليز ماتويدي أول الراحلين، وسيتبعه بعض اللاعبين الكبار بحسب تقرير من “توتو سبورت” منهم هيجواين وخضيرة ورونالدو.

بدوره، فإن باريس سان جيرمان المنتشي بتأهله إلى نصف نهائي الأبطال، رصد راتبًا فلكيًا لرونالدو من أجل استقطابه وتكوين جهبة هجومية مع مبابي ونيمار.

يتقاضى رونالدو حاليًا مع يوفنتوس قرابة 600 ألف يورو أسبوعيًا، ويخطط باريس لمنحه 900 ألف يورو، ليصبح ثاني أكبر راتب في العالم بعد ميسي (مليون و200 ألف).

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محمد ابو الوفا

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