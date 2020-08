وكيل أعمال رونالدو يعرض خدماته على برشلونة

فجّر الصحفي الإسباني المرموق، جوليم بالاجي، مفاجآة من العيار الثقيل في حديث حصري مع إذاعة “بي بي سي” البريطانية، حول انتقال محتمل لكريستيانو رونالدو إلى برشلونة.

وقال بالاجي إن إدارة يوفنتوس تخطط لتقليص سقف رواتب الفريق، وعلى إثره بدأ وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديش، عرضه على بعض الفرق ومنهم برشلونة الإسباني.

وأضاف بأن اليوفي أخبر رونالدو بالبحث عن نادٍ جديدٍ لعدم استطاعته تحمل تكلفة راتبه المرتفعة، إذ تم فتح قنوات الاتصال مع ريال مدريد، لكن رد الملكي كان بالسلب.

اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا، كان قد وفد إلى يوفنتوس صيفية 2018 من أجل تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائنه منذ قرابة عقدين ونصف.

لكن الإقصاء الأوروبي كان حاضرًا في الموسمين المنصرمين من حدود ربع النهائي، لتفتح الصحافة المقربة من النادي أبواب غربلة الفريق من جديد.

وبدأ المدرب الشاب أندريا بيرلو، الذي استلم مهامه منذ أيام، في تحديد عناصره الرئيسية والمستغنى عنهم، استعدادًا للموسم القادم.

