تكليف 260 قائدا ووكيلا لمدارس الباحة

الباحة- البلاد

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة رئيس لجنة القيادة المدرسية الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني أمس، حركة نقل 41 قائداً ووكيلاً، وتجديد تكليف 219 قائداً ووكيلاً للمدارس بالمنطقة للعام الدراسي 1442هـ والتي أجريت وفق ضوابط ومعايير النقل والتجديد، والمبنية على دراسة طلبات النقل والاحتياج القائم بمدارس المنطقة.

وبارك المدير العام لجميع قادة المدارس ووكلائها الذين شملتهم حركة النقل والتجديد، مشيداً بالجهود المبذولة من القادة التربويين بالمدارس ودورهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتميزه لما يمتلكونه من قدرات تربوية عالية، أسهمت في تحقيق أهداف العمل التربوي والتعليمي بالمنطقة.