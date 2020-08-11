64 لوحة تجسد التوعية وسلامة الإنسان

جدة – خالد بن مرضاح

في معرض ” فنون ” تسطع الألوان بطريقة مغايرة للسائد والمألوف حيث تتخذ اللوحات وضعية الهتاف الحيوي ضد الجائحة العالمية وتنهض الألوان بطريقة محفزة للتوعية والترابط وسلامة الإنسان، وشهد المعرض الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن فيصل بن مساعد آل سعود، حضورا كبيرا من قبل محبي الفن التشكيلي وعشاق ذائقة الألوان، وقدم الفنانون المشاركون في المعرض لمحات عن هوية اللوحات وكيفية إنتاجها في فترات العزل المنزلي الماضية، حيث شارك في المعرض 64 فنانا وفنانة، وتضمنت اعمالهم حزمة من السيناريوهات المختلفة وتنوعت المدارس الفنية من المدرسة الواقعية إلى السيريالية والتجريدية، الرمزية، التأثيرية، التصوير الفوتوغرافي وأعمال النحت، والبورتورية، الخط العربي.