رونالدو يقرع أبواب الرحيل عن يوفنتوس

فشل كريستيانو رونالدو للعام الثاني تواليًا في الوصول إلى مراحل متقدمة من دوري أبطال أوروبا رفقة يوفنتوس الذي وفد إليه صيفية 2018.

النادي الإيطالي كان قد أقصي العام الماضي أمام أياكس أمستردام من ثمن النهائي، وعاود الكرّة هذا الموسم بخروجه أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

وتعاقد يوفنتوس في الأساس مع رونالدو (35 عامًا) لقيادته إلى لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996.

Take a look back at Cristiano Ronaldo spectacular goal against Lyon in the Champions League. pic.twitter.com/oZTNXcDKAo — D9INE (@D9INE_FOOTBALL1) August 9, 2020

لكن النادي المنتمي إلى مدينة تورينو شمالي إيطاليا، عانى الويلات وشهد انحدارًا فنيًا مع المدرب ماوريسيو ساري الذي أقيل أمس من منصبه.

ففاز اليوفي بمسابقة الدوري بفارق نقطة واحدة عن الإنتر، وتعرض لثلاث هزائم في آخر أربع جولات، فضلًا عن خسارته كأس إيطاليا أمام نابولي.

ورغم تقديم صاروخ ماديرا مستويات مبهرة في الأبطال، فإن فريقه لم يسعفه وخرج مرتين تواليًا من الأدوار الإقصائية.

Cristiano Ronaldo is considering leaving Juventus for PSG, according to Foot Mercato 👀😲 pic.twitter.com/v2yzGmD0HY — Goal (@goal) August 9, 2020

فسجل اللاعب جميع أهداف يوفنتوس في ثمن النهائي بالموسم الحالي والماضي، ومجموعهم 7 أهداف، أشهرهم الهاتريك ضد أتليتكو مدريد.

يقول تقرير من “فوت ميركاتو” الفرنسي، بأن إدارة باريس سان جيرمان تستعد لمنح رونالدو راتبًا خياليًا قد يصل إلى ضعف ما يتقاضاه حاليًا مع يوفنتوس.

وأضاف بأن وكيل أعمال اللاعب، خورخي مينديش، فتح قنوات الاتصال مع الجانب الفرنسي بالفعل عبر المدير الرياضي للبياسجي، ليوناردو.

Cristiano Ronaldo is considering leaving Juventus. His agent, Jorge Mendes, will meet with #PSG sporting director Leonardo during the Champions League Final 8 in Lisbon. (Foot Mercato) — Robin Bairner (@RBairner) August 9, 2020

ويأمل النادي الباريسي في تكوين ثلاثي هجومي بوجود أفضل لاعب في العالم خمس مرات إلى جانب كيليان مبابي والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

على الجانب الآخر نفى رئيس يوفنتوس، أندريا آنييلي، ارتباط اللاعب بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في حديث نشره قبل يومين.

وقال في تصريحاته نقلتها شبكة “ESPN” الأمريكية: “مقتنع تمامًا حيال بقائه معنا، ما أثير في الصحافة مجرد شائعات”.

ومن المعتقد به في الصحافة الإيطالية بأن كريستيانو سأم من وضعية يوفنتوس وقلة تنافسية النادي على المستوى الأوروبي.

وبات أكثر انفتاحًا على الرحيل وخوض مغامرة جديدة في الأراضي الفرنسية بقميص باريس سان جيرمان.

ودعا اللاعب عبر حسابه الرسمي في “انستجرام” إدارة النادي إلى مراجعة موقفها وتحليل ما حدث إذا ما أردوا البقاء وسط الكبار.