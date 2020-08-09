روبي بـ 3 وجوه سينمائية مختلفة!

تشارك الفنانة المصرية روبي فى 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، حيث أنتهت من تصوير أحداث مشاهدها بالفيلم السينمائي “كيرة والجن”، وتجسد شخصية زوجة “أحمد عبد الحي كيرة”، والذى يلعب دوره الفنان كريم عبد العزيز، وتدور أحداثه حول الحقبة الزمنية للدولة المصرية أبان ثورة 1919، وتسليط الضوء على القصص الحقيقية لأبطال المقاومة المصرية ضد الإحتلال الإنجليزي، العمل من تأليف أحمد مراد، وإخراج مراد حامد،ويشارك فى بطولته أحمد عز، وهند صبري.

ومن القرن التاسع عشر إلى الألفية تشارك موطنها الفنان أحمد فهمي بطولة فيلم “السقوط فى حلم السوسن”، وتجسد شخصية”مروة”، وهي شخصية مركبة تتمحور حولها أحداث الفيلم، الذى تدور أحداثه من خلال مزج الأحداث الواقعية بالخيال العلمي فى إطار الفانتازيا الكوميدية، الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فى بطولته عمرو عبد الجليل، ومايان السيد.

وبجانب آخر أنضمت روبي لتجسيد البطولة النسائية لفيلم “بطل عادي”، مع الفنان محمد رمضان، وتجسد شخصية “هبة”، وهي زوجة الفنان محمد رمضان، الزوجة التى التى تدعمه دائماً فى مواجهة ظروف حياتهم المعيشية الصعبة، وتدور أحداث الفيلم حول زوجها الذي يعمل “اوفيس بوي”، فى إحدي الشركات الخاصة، ويستعرض من خلال الأحداث حياته اليومية وعلاقته بإبنه والظروف التى تواجههم وكيفية التغلب عليها فى إطار الإحداث الإجتماعية، الفيلم من تأليف الدكتور مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، وأحمد كمال، ويشهد الفيلم التعاون الفني الثاني بين روبي ومحمد رمضان، بعد مشاركتهم فى فيلم “الكنز” الجزء الأول والذى عرض عام 2017.