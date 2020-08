4 مرشحين لخلافة ساري في تدريب يوفنتوس

أعلن يوفنتوس في وقت سابق اليوم السبت عن إقالة مدربه ماوريسيو ساري بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا أمام أولمبيك ليون الفرنسي.

ساري (61 عامًا) كان قد أحرز لقب الدوري الإيطالي قبل أيام بعد منافسة مع إنتر ميلانو، لكن ذلك لم يشفع له للبقاء داخل أروقة النادي.

وتولى المدرب التوسكاني المهمة صيف 2019 قبل أن يقال بعد عام واحد فقط، وهو ما حدث بالضبط مع تشيلسي الذي أقاله بعد عام أيضًا.

وذكر تقرير من يومية “كوريري ديللو سبورت” الإيطالية بأن سبب إقالة ساري هو خسارته غرف خلع الملابس وسوء علاقته مع اللاعبين.

Juventus have sacked Maurizio Sarri as manager after just one season. The club thanked Sarri for "having written a new page in Juventus' history". More: https://t.co/sxo1R1mjiV pic.twitter.com/zxNerAb0VC — BBC Sport (@BBCSport) August 8, 2020

نرصد لكم في هذه التقرير أبرز المرشحين لخلافة ماوريسيو ساري في تدريب يوفنتوس..

1- ماوريسيو بوتشيتينو: لا يزال المدرب الأرجنتيني الشاب يبحث عن وظيفة بعد إقالته من تدريب توتنهام منتصف الموسم الماضي.

ويخطط بوتشي للعودة بقوة على الساحة الأوروبية، لا سيما أنه لم يفز بأي لقب طيلة مسيرته التدريبية، وسيوفر له يوفنتوس هذا الأمر.

طريقة لعب اليوفي الدفاعية وقوة قائمته التي تعج بالنجوم أمثال رونالدو وديبالا وهيجواين، ستكون أكبر حافز لتولية المنصب.

Juventus to sound out Mauricio Pochettino as new manager – if first choice Pep Guardiola stays with Man City | @Matt_Law_DT https://t.co/ZIjbG35Ms1 — Telegraph Football (@TeleFootball) August 8, 2020

2- ماسيميليانو أليجري: مدرب النادي السابق، الذي يعرف خباياه جيدًا، إذ وصل معه إلى نهائيين في دوري الأبطال عامي 2015 و2017.

جاءت إقالته في الأساس قبل عام بسبب فشله على الصعيد الأوروبي، لكن ما حدث مع ساري وفشله على جميع الأصعدة.

قد يجعل الإدارة تعيد الحسابات وتمنح المنصب لأليجري مرة أخرى، فعلى الأقل سيكوّن فريقًا قويًا يحتكر المنافسات المحلية كالسابق.

Antonio Conte devrait quitter l'Inter en fin de saison. Le choix numéro un pour le remplacer serait l'ancien entraîneur de la Juventus, Massimiliano Allegri ! (Sky Italia via @fraporzio95) pic.twitter.com/R2TspB5sA1 — JUVE FAN INFO FRANCE 🇨🇵 (@JuveFanInfoFR) August 2, 2020

3- سيميوني إنزاجي: نجح المدرب الشاب في قيادة لاتسيو إلى المربع الذهبي في الدوري، وتأهل على إثره إلى دوري أبطال أوروبا.

كوّن إنزاجي فريقًا قويًا للغاية انتج تشيرو إيموبيلي هدّاف الدوري، إضافة إلى سيرجي روبيرتو أفضل صانع ألعاب في المسابقة.

المدرب الذي يفضل اللعب بطريقة 3-5-2 قد يعيبه قلة الخبرة، وعدم لعبه من قبل كمدرب في دوري الأبطال، وهي البطولة التي يحلك بها اليوفي.

Simone Inzaghi the favourite to replace Sarri as Juventus begin search for new coach. (Sky Sport Italia)https://t.co/aX7BWwJBR2 — Get Italian Football News (@_GIFN) August 8, 2020

4- زين الدين زيدان: هو أحد أساطير يوفنتوس وتعقد عليه إدارة النادي آمالًا كبيرة في القدوم بعد انتهاء فترته مع ريال مدريد.

الخبرة الهائلة التي يمتلكها زيدان في دوري أبطال أوروبا ستكون مفتاح تعاقد السيدة العجوز معه، فقد أحرز 3 ألقاب متتالية للمسابقة مع الريال.

تبقى مسألة قدومه متعلقة فقط بمدى فشله مع النادي الإسباني على المدى القريب، وهناك في تورينو تتربص إدارة يوفنتوس الموقف عن كثب.

EXCLUSIVE: Juventus make Zinedine Zidane their No 1 choice to replace Maurizio Sarri | @AlviseCagnazzo https://t.co/fVRoAwE4nL — MailOnline Sport (@MailSport) August 8, 2020