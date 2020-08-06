الرياضة

ميسي الجزائر يشعل صراع أندية الدوري الإنجليزي..

مورينيو يطلب التعاقد مع “ميسي الجزائر”

محمد ابو الوفاaccess_time17 / ذو الحجة / 1441 هـ       6 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
مورينيو يطلب التعاقد مع ميسي الجزائر

خطف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الأضواء الموسم البائد في مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بتسجيله 17 هدفًا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

وكاد اللاعب أن يتأهل رفقة فريقه برينتفورد إلى مصاف الدرجة الممتازة، لكنه خسر في مباراة البلاي أوف بويمبلي أمام فولهام قبل يومين بهدفين لواحد.

بن رحمة أو كما لقّبته الصحافة “ميسي الجزائر” جذب اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية وبات مرشحًا قويًا على طاولة المطلوبين لدى الكبار.

وذكر تقرير من يومية “ميرور” بأن مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، طلب التعاقد مع بن رحمة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الجناح البالغ من العمر 24 عامًا كانت قد ربطته التقارير سابقًا بالانتقال إلى تشيلسي، قبل أن يحسم البلوز صفقاتهم الهجومية بزياش وفيرنر.

والآن يتصارع 6 أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ضم ميسي الجزائر أبرزهم الثلاثي اللندني، أرسنال وتوتنهام وويستهام، إضافة إلى ليستر سيتي.

وتشترط إدارة برينتفورد تحصيل مبلغ 25 مليون يورو نظير التخلي عن خدمات اللاعب، بينما كان عرض توتنهام المبدئي 15 مليونًا.

بحسب محللين إنجليز فإن القيمة المطلوبة من قبل برينتفورد لن تمثل عائقًا حقيقيًا أمام السبيرز، إذا ما أراد بالفعل استقدام اللاعب.

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محمد ابو الوفا

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