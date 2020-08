مورينيو يطلب التعاقد مع “ميسي الجزائر”

خطف الدولي الجزائري سعيد بن رحمة الأضواء الموسم البائد في مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي بتسجيله 17 هدفًا وتقديمه 10 تمريرات حاسمة.

وكاد اللاعب أن يتأهل رفقة فريقه برينتفورد إلى مصاف الدرجة الممتازة، لكنه خسر في مباراة البلاي أوف بويمبلي أمام فولهام قبل يومين بهدفين لواحد.

بن رحمة أو كما لقّبته الصحافة “ميسي الجزائر” جذب اهتمام العديد من الأندية الإنجليزية وبات مرشحًا قويًا على طاولة المطلوبين لدى الكبار.

Said Benrahma is a wanted man | @mcgrathmike https://t.co/Bch6iuuOSG

وذكر تقرير من يومية “ميرور” بأن مدرب توتنهام، جوزيه مورينيو، طلب التعاقد مع بن رحمة خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

الجناح البالغ من العمر 24 عامًا كانت قد ربطته التقارير سابقًا بالانتقال إلى تشيلسي، قبل أن يحسم البلوز صفقاتهم الهجومية بزياش وفيرنر.

Said Benrahma is the man we need he’s literally a LW version of Mahrez pic.twitter.com/2JW3UjHFVF

— 🎒 (@afcCarter) July 11, 2020