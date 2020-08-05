إصابة نادين نجيم في انفجار مرفأ بيروت

الدولية الفن متابعاتإصابة نادين نجيم في انفجار مرفأ بيروت فرناس حفظيaccess_time16 / ذو الحجة / 1441 هـ 5 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق تعرضت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم للإصابة إثر الانفجار الضخم الذي هز مرفأ بيروت، أمس الثلاثاء، وقد خضعت نجيم لعملية جراحية طويلة استمرت نحو 6 ساعات. وعقب تعرضها للإصابة، نقلت نادين نجيم إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج. وتسكن نجيم بالقرب من موقع الانفجار ، وهو ما أثار تساؤل العديد من جمهورها عن سبب اختفاؤها منذ وقوع الحادث. وقد ذكرت الفنانة اللبنانية ريما نجيم على حسابها على موقع تويتر أن نادين نسيب نجيم أصيبت في انفجار مرفأ بيروت وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. مرتبط