كيف يقي عسل المانوكا من الإصابة بفيروس كورونا؟

يعتبر عسل المانوكا نوع خاص من العسل الطبي ينتجه النحل الذي يتغذى على رحيق أزهار شجرة مانوكا في نيوزيلندا وأستراليا، وهو معروف بخصائصه العلاجية الرائعة لنزلات البرد وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة العدوى الفيروسية التي قد تصيب الجهاز التنفسي مثل فيروس كوفيد19 .
ويحتوي عسل المانوكا على فيتامينات ومعادن هامة لصحة الجسم مثل مجموعة فيتامين ب ، النحاس، الكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم، الزنك، والأحماض الأمينية.
كما يتميز عسل المانوكا بقدرته الرائعة والمتميزة على علاج الجروح الجلدية وتسريع وتعزيز شفائها ومنع تشكيل الآثار أو الندوب.
ويوصي الخبراء بتناول ملعقة كبيرة من عسل المانوكا ، أو ملعقة صغيرة قبل الوجبات بنصف ساعة 3 مرات يوميا كما يمكن إذابته في المشروبات الساخنة أو حتى الباردة وتناوله قبل النوم أو فور الاستيقاظ.