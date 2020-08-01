كل ما تريد معرفته عن جلطات الدم

نرمين عباس

يصاب العديد من الناس بجلطة دموية في عروقهم

معظم جلطات الدم لن تضرك ، ولكن هناك خطر من أنها ستتحرك عبر جسمك وتؤثر على قلبك أو رئتيك أو دماغك

يمكن أن يكون هذا مهددًا للحياة ، لذا من المهم معرفة كيفية التعرف على الجلطة الدموية

ما هي الجلطات الدموية؟

جلطات الدم هي دم أصبح صلبًا داخل الوريد. يمكن أن يحدث هذا عندما :-

يبدأ الدم في التجلط بسهولة أكبر (على سبيل المثال ، عندما تكون مريضًا)

هناك تغييرات في جدار الوريد (على سبيل المثال ، إذا جلست ساكنًا لفترة طويلة)

هناك تغييرات في كيفية تدفق الدم

يمكن أن تتكون جلطات الدم في الأوردة في أي مكان في الجسم ، بما في ذلك الأوردة الصغيرة تحت جلدك أو في الأوردة العميقة داخل الجسم الاسم الطبي للجلطة الدموية هو “الجلطات الدموية الوريدية”

يتجلط دمك بشكل طبيعي حتى لا تنزف إذا كنت مصابًا. يصبح تخثر الدم مشكلة عندما يوقف تدفق الدم بشكل صحيح

يمكن أن تكون الجلطات الدموية قاتلة إذا لم يتم علاجها. يمكن أن تؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو انسداد رئوي

إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطة دموية ، فاستشر طبيبك في أقرب وقت ممكن

من هو المعرض لخطر الجلطات الدموية؟

عادة ما يؤدي مزيج من الأشياء إلى تجلط الدم. أنت أكثر عرضة للإصابة بجلطة دموية إذا :-

لا تتنقل لفترة طويلة من الوقت (على سبيل المثال ، إذا كنت في رحلة طويلة المدى)

أنت لا تتحرك لأنك خضعت لعملية جراحية

أنت لا تتحرك بسبب إصابة ، وخاصة إصابة في الساق

كان لديك جلطة دموية من قبل

لديك اضطراب في الدم أو حالة أخرى تزيد من احتمالية التجلط

لديك سرطان

أنت بدين

انت حامل

أنت أكبر من 65 عامًا

جلطات الدم تجري في عائلتك

أنت تدخن

كنت تأخذ بعض أنواع حبوب منع الحمل

أنواع الجلطات الدموية وأعراضها

الخثار الوريدي العميق تطور عندما أشكال تجلط الدم في أحد الأوردة العميقة داخل الجسم

تحدث في الغالب في الساقين ، ولكن يمكنك الحصول في أي مكان في جسمك

أكثر الأعراض شيوعًا هو الألم والتورم في المنطقة المصابة ، وعادةً ما يكون الساق أو الفخذ

ومع ذلك ، في بعض الأحيان لا توجد أعراض

جلطة دموية في الدماغ: الجلطة الدموية في الدماغ تسمى السكتة الدماغية. تشمل أعراض السكتة الدماغية ضعفًا أو تدليًا في الوجه والذراع أو الساق وصعوبة في الكلام أو الفهم والدوخة وعدم وضوح الرؤية والصداع الشديد وصعوبة البلع

إذا كنت أنت أو أي شخص آخر يعاني من علامات السكتة الدماغية ، بغض النظر عن المدة التي تستغرقها ، فاتصل على الفور واطلب سيارة إسعاف

جلطة دموية في القلب: جلطة دموية في القلب تؤدي إلى نوبة قلبية. يمكن أن تشمل أعراض النوبة القلبية ألمًا في الصدر (كما لو كان جسمك يضغط أو يضغط عليه جسم ثقيل) ، وضيق في التنفس ، والشعور بالضعف والرأس الخفيف ، والغثيان ، والعرق البارد ، والشعور بالقلق

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض ، أو إذا تفاقمت بسرعة أو استمرت لأكثر من 10 دقائق ، فاتصل واطلب سيارة إسعاف

الجلطة الدموية في الرئتين: إذا انتقلت الجلطة الدموية إلى رئتيك ، فإنها تسمى الانسداد الرئوي

تشمل الأعراض ضيق التنفس ، وألم في الصدر ، وسعال الدم ، والتعرق ، وسرعة ضربات القلب ، والشعور بالدوار وبشرة متهالكة

يمكن أن تكون الانسداد الرئوي الرئيسي قاتلاً إذا كنت تعتقد أنك قد تكون مصابًا بالانسداد الرئوي ، فانتقل إلى أقرب قسم للطوارئ أو اتصل واطلب سيارة إسعاف

جلطة دموية في الساق أو الذراع: العلامات الأكثر شيوعًا لجلطة دموية هي التورم والحنان والاحمرار والشعور الدافئ حول منطقة الجلطة

من المرجح أن تكون جلطة إذا كان لديك هذه الأعراض في ذراع أو ساق واحدة فقط

تجلط الدم في المعدة: تشمل الأعراض ألمًا شديدًا وتورمًا