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“تعتقد أنها دجاجة”..سيدة تصاب بمرض نادر!

فرناس حفظيaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن حادثة غريبة من نوعها ، حيث أن هناك امرأة بلجيكية خمسينية لم يعلن عن هويتها، وجدت تصيح مثل الدجاجة في حديقة منزلها، وقد ذكرت الصحيفة في تقريرها أن هذه السيدة تعاني من مرض يرتبط بالاكتئاب.

واشارت الصحيفة البريطانية أن المرأة تبلغ من العمر 54 عاما، وتعمل في صيدلية ولا تتعاطى أى نوع من أنواع الأدوية أو المخدرات التي من الممكن أن تؤثر على صحتها العقلية .

وقد أوضحت شقيقتها أنها رأتها وهى تقوم بأفعال غريبة منها تقليد الدجاج والديوك، وحين تم نقلها إلى المستشفى جاء في التشخيص الطبي أنها تعاني من حالة مرضية غريبة ونادرة حيث تعتقد أنها دجاجة.

وأشار الباحثون من جامعة KU LEUVEN في بلجيكا إلى أن المرض يعرف باسم zoanthropy ويعني أن يقوم المريض بالتصرف مثل الحيوانات .

ومازالت الأبحاث جارية لكشف المزيد من التفاصيل عن هذه الحالة علما أن المرضى يجدون صعوبة في التعبير عن أنفسهم في مثل هذه الحالة.

vernas hefzy

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