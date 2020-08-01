القلق لدى الأطفال وأعراضه

نرمين عباس

القلق هو جزء طبيعي من الحياة ويمكن أن يؤثر على أي شخص ، بما في ذلك الأطفال

القلق أثناء الطفولة

القلق هو جزء طبيعي من الطفولة في معظم الحالات ، يكون القلق لدى الأطفال قصير الأجل ويختفي بعد فترة

بعض الأمثلة على المخاوف العادية قد تكون :-

أن تكون خجولًا أو أن تقلق بشأن الضحك عليك

الانزعاج قبل و / أو بعد تركه في رعاية الأطفال أو المدرسة

القلق بشأن العمل المدرسي أو الرياضي أو صحتهم

لكن العديد من الأطفال يعانون من القلق بشكل أكثر حدة وأكثر من الأطفال الآخرين ، مما يمنعهم من الحصول على أقصى استفادة من الحياة

علامات القلق لدى الأطفال

إذا كان الطفل غالبًا قلقًا ، فقد :-

حاول أن تتجنب الموقف أو المشكلة التي تقلقهم

الحصول على الصداع و آلام المعدة كثير من الأحيان، وخصوصا عندما تكون بعيدا عن المنزل

لديك صعوبة في النوم أو لديك كوابيس حية

تقلق في كثير من الأحيان

بحاجة إلى الكثير من الاطمئنان

تريد أن تكون الأشياء مثالية وتنزعج إذا لم تكن كذلك

دعم الأطفال الذين يعانون من القلق

يمكنك دعم طفلك عن طريق :-

الاعتراف بمخاوف طفلك – لا ترفضه أو تتجاهله

تشجيع طفلك بلطف على القيام بأشياء يشعرون بالقلق بشأنها

الانتظار حتى يشعر طفلك بالقلق بالفعل قبل أن تتدخل للمساعدة

يمدح طفلك لقيامه بشيء يساوره القلق

تجنب وصف طفلك بأنه “خجول” أو “قلق”

علاج القلق لدى الأطفال

الصحة النفسية للأطفال مهمة إذا كنت قلقًا ، فراجع طبيبك أو طبيب نفسي

يعاني بعض الأطفال من اضطراب القلق ، مثل :-

رهاب

اضطرابات القلق

قلق الانفصال

يمكن للأطفال الذين يعانون من القلق الشديد الاستفادة من العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي أو ، في حالات نادرة ، الأدوية