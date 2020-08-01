القلق لدى الأطفال وأعراضه

نرمين عباس
القلق هو جزء طبيعي من الحياة ويمكن أن يؤثر على أي شخص ، بما في ذلك الأطفال
القلق أثناء الطفولة
القلق هو جزء طبيعي من الطفولة في معظم الحالات ، يكون القلق لدى الأطفال قصير الأجل ويختفي بعد فترة
بعض الأمثلة على المخاوف العادية قد تكون :-
- أن تكون خجولًا أو أن تقلق بشأن الضحك عليك
- الانزعاج قبل و / أو بعد تركه في رعاية الأطفال أو المدرسة
- القلق بشأن العمل المدرسي أو الرياضي أو صحتهم
لكن العديد من الأطفال يعانون من القلق بشكل أكثر حدة وأكثر من الأطفال الآخرين ، مما يمنعهم من الحصول على أقصى استفادة من الحياة
علامات القلق لدى الأطفال
إذا كان الطفل غالبًا قلقًا ، فقد :-
- حاول أن تتجنب الموقف أو المشكلة التي تقلقهم
- الحصول على الصداع و آلام المعدة كثير من الأحيان، وخصوصا عندما تكون بعيدا عن المنزل
- لديك صعوبة في النوم أو لديك كوابيس حية
- تقلق في كثير من الأحيان
- بحاجة إلى الكثير من الاطمئنان
- تريد أن تكون الأشياء مثالية وتنزعج إذا لم تكن كذلك
دعم الأطفال الذين يعانون من القلق
يمكنك دعم طفلك عن طريق :-
- الاعتراف بمخاوف طفلك – لا ترفضه أو تتجاهله
- تشجيع طفلك بلطف على القيام بأشياء يشعرون بالقلق بشأنها
- الانتظار حتى يشعر طفلك بالقلق بالفعل قبل أن تتدخل للمساعدة
- يمدح طفلك لقيامه بشيء يساوره القلق
- تجنب وصف طفلك بأنه “خجول” أو “قلق”
علاج القلق لدى الأطفال
الصحة النفسية للأطفال مهمة إذا كنت قلقًا ، فراجع طبيبك أو طبيب نفسي
يعاني بعض الأطفال من اضطراب القلق ، مثل :-
- رهاب
- اضطرابات القلق
- قلق الانفصال
يمكن للأطفال الذين يعانون من القلق الشديد الاستفادة من العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي أو ، في حالات نادرة ، الأدوية