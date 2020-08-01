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القلق لدى الأطفال وأعراضه

نرمين عباسaccess_time12 / ذو الحجة / 1441 هـ       1 أغسطس 2020chat_bubble_outlineضف تعليق

نرمين عباس

القلق هو جزء طبيعي من الحياة ويمكن أن يؤثر على أي شخص ، بما في ذلك الأطفال

القلق أثناء الطفولة

القلق هو جزء طبيعي من الطفولة في معظم الحالات ، يكون القلق لدى الأطفال قصير الأجل ويختفي بعد فترة

بعض الأمثلة على المخاوف العادية قد تكون :-

  • أن تكون خجولًا أو أن تقلق بشأن الضحك عليك
  • الانزعاج قبل و / أو بعد تركه في رعاية الأطفال أو المدرسة
  • القلق بشأن العمل المدرسي أو الرياضي أو صحتهم

لكن العديد من الأطفال يعانون من القلق بشكل أكثر حدة وأكثر من الأطفال الآخرين ، مما يمنعهم من الحصول على أقصى استفادة من الحياة

علامات القلق لدى الأطفال

إذا كان الطفل غالبًا قلقًا ، فقد :-

  • حاول أن تتجنب الموقف أو المشكلة التي تقلقهم
  • الحصول على الصداع و آلام المعدة كثير من الأحيان، وخصوصا عندما تكون بعيدا عن المنزل
  • لديك صعوبة في النوم أو لديك كوابيس حية
  • تقلق في كثير من الأحيان
  • بحاجة إلى الكثير من الاطمئنان
  • تريد أن تكون الأشياء مثالية وتنزعج إذا لم تكن كذلك

دعم الأطفال الذين يعانون من القلق

يمكنك دعم طفلك عن طريق :-

  • الاعتراف بمخاوف طفلك – لا ترفضه أو تتجاهله
  • تشجيع طفلك بلطف على القيام بأشياء يشعرون بالقلق بشأنها
  • الانتظار حتى يشعر طفلك بالقلق بالفعل قبل أن تتدخل للمساعدة
  • يمدح طفلك لقيامه بشيء يساوره القلق
  • تجنب وصف طفلك بأنه “خجول” أو “قلق”

علاج القلق لدى الأطفال

الصحة النفسية للأطفال مهمة إذا كنت قلقًا ، فراجع طبيبك أو طبيب نفسي

يعاني بعض الأطفال من اضطراب القلق ، مثل :-

  •  رهاب
  • اضطرابات القلق
  • قلق الانفصال

يمكن للأطفال الذين يعانون من القلق الشديد الاستفادة من العلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي المعرفي أو ، في حالات نادرة ، الأدوية

نرمين عباس

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