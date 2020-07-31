بغلف ينهي صفقة مايكون للنصر

جدة- البلاد

تكفل عبد العزيز بغلف، عضو الشرف الذهبي بنادي النصر ، بقيمة عقد المدافع البرازيلي مايكون، بعد تجديد عقده مع العالمي قادما من جلطة سراي التركي.

وأجرى مايكون المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا في تركيا، حيث يتواجد هناك حاليا، وينتظر النتيجة للمغادرة مباشرة للرياض، للالتحاق بتدريبات النصر مرة أخرى.

وقال بغلف عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”،: “لم تأت من فراغ، أجيبه يعني أجيبه، لكن دون ابتزاز من ناديه، وتم الآن تمديد وشراء عقد اللاعب مايكون”.

وواصل: “كل الشكر للدكتور العبقري صفوان السويكت، وللمشرف الداهية عبد الرحمن الحلافي، وكل الشكر لكم يا جمهور الشمس على ثقتكم بمحبكم، الوحش في طريقه إلى عاصمه الفخر الرياض”.

وأردف عضو الشرف الذهبي بالنصر: “للتوضيح والتأكيد، محبكم من تكفل بالصفقة كاملة، وسوف يعلن النادي جميع التفاصيل”.

وأتم: “كل الشكر والتقدير والاحترام لصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، على وقفته الصادقة ومتابعتة المستمرة لكل ما فيه مصلحة للأندية على حد سواء، ميزان العدل لديه ثابت، حق على جميع الرياضيين شكره”.