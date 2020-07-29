لماذا تنشط نزلات البرد ليلا فقط؟ .. وكيف تتصرف حيال الأمر؟

هل تضربك نزلات البرد كثيرا خلال الصيف؟، بالتأكيد يحدث هذا لكن لماذا تنشط ليلا بشكل أكثر منها نهارا، وماذا تفعل حبال الأمر؟

الكثير من الأشخاص الذين يعانون من نزلات البرد بالفعل يشعرون بتحسن حالتهم في النهار.

وما أن يأتي المساء حتى تسوء الحالة مرة أخرى.

وشرح موقع “فوندرفايب” الألماني، هذا الأمر.

وأوضح أن العملية التي تحدث داخل أجسامنا عند الإصابة بالبرد، حيث يحاول جهاز المناعة مكافحة العدوى.

ويقوم بذلك عن طريق عمليتي الرشح والسعال من أجل إخراج مسببات المرض من الجسم.

وبعد الاستيقاظ يكون الجسم مرتاحا، وقادرا على السيطرة على أعراض المرض ومباشرة أعمال اليوم بنشاط.

إلا أنه عند المساء تكون طاقة الجسم قد استهلكت.

وتبدأ مسببات المرض في التكاثر مرة أخرى، ما يؤدي إلى تدهور الحالة، بحسب وكالة “سبوتنيك”.

وتخور قوى الجسم في الليل بعد يوم طويل، وتزداد قدرة البكتيريا أو الفيروسات على الانتشار.

ويبدأ جهاز المناعة في الاستنفار، وهو ما يؤدي إلى اشتداد الأعراض، مثل ارتفاع درجة الحرارة.

وأحد فروع الجهاز المناعي، والمعروف بالمناعة الخلوية، هو المسؤول عن مكافحة العدوى بالنهار، ولا يشعر الإنسان بهذه العملية.

بينما يقوم الجهاز المناعي بالدفاع عن الجسم عن طريق الالتهاب كأداة ضد مسببات المرض في فترة المساء.

وهي العملية التي يشعر بها الشخص المصاب عن طريق اشتداد أعراض المرض مثل زيادة المخاط، الإصابة بالحمى، وتراجع القدرة على التنفس بشكل سليم.

وبحسب العلماء، يحدث هذا التبادل في آليات دفاع الجهاز المناعي حتى يستعيد قوته في الصباح لاستكمال مهمته في محاربة العدوى.

ولكن ماذا تفعل، يقول الموقع الألماني أنه يمكنك السيطرة على الأمر بشرب المشروبات الساخنة.