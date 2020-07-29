طبيب الغلابة لمن لا يعرفه .. موقف سبق وفاته أبكى الملايين!

طبيب الغلابة المصري الدكتور محمد مشالي، لم يكن شخصا عاديا بل لازمته تعليقات المدونين ممن يعرفونه ومن لا يعرفونه.

لكن وفاته أمس مثلت الصدمة الكبرى لمحبي الرجل الراحل.

وكان هناك موقف يسبق وفاة طبيب الغلابة الشهير، يكشف للجميع حقيقته.

الموقف بدوره كان مدهشا وغريبا ولم يستوعبه من عرفوا به، فالأمر غير متوقع ولا يصدق في هذا الزمان.

الطبيب الراحل، أثار دهشة مقدم برنامج إماراتي شهير بأعمال الخير.

بعد أن رفض الرجل نادر العملة، مساعدته الكبيرة، مما دفع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للتفاعل مع هذا الموقف.

وكذلك عدد من الفنانين بالعديد من التعليقات الإيجابية ورسائل الشكر والتقدير.

تفاصيل الموقف المبكي

ضمن جهوده الخيرية، توجه مقدم برنامج “قلبي اطمأن” الإماراتي، إلى عيادة الدكتور مشالي، في مدينة طنطا.

فلديه عيادة يقصدها الفقراء، ويتقاضى أجرًا متواضعًا لدرجة كبيرة مقارنة ببقية الأطباء في بلاده.

حيث أخبره مقدم البرنامج: “أنا جاي من الإمارات، وليس معي غير 5 جنيهات وتكلفة الكشف 10 جنيهات، هل يمكنني أن آتي بعد أن يذهب المرضى وأدفع الخمس جنيهات”، فوافق الطبيب على الفور.

وبدأت الدهشة ترتسم على وجه مقدم البرنامج الشاب، عندما عرض تقديم مساعدة مالية له، حيث رفض الطبيب.

وقال: “جميلك على رأسي، الناس غلابة وأنا نشأت فقير، والدي أوصاني بالفقراء خيرًا، وأنا مش عايز عربية 10 أمتار ولا عايز بدلة بمليون و10 آلاف، أنا زاهد، أنا أي حاجة بتكفيني، سندويتش فول وسندويتش طعمية بيكفيني”.

واستمرت الدهشة عندما أصرَ مقدم البرنامج على تقديم المساعدة بقوله “إزاي ممكن أساعدك نساعد الفقراء”.

ليرد الطبيب: “ممكن تروح تعمل تبرع في جمعية خيرية أو تتبرع لمؤسسة الملاجئ في شارع بورسعيد.. أنا مش موافق، أنا مش هتنقل من العيادة دي إلى أن يتوفاني الله، أنا ممكن أعمل عيادة تانية بس أنا سعيد بهذه.. بتقرب إلى الله بعمل الخير”.. رحم الله بطل الخير.