الكعبة المشرفة ترتدي كسوتها الجديدة

مكة المكرمة – احمد الاحمدي

بحضور واشراف ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الشيخ احمد بن محمد المنصوري تجري مساء اليوم مراسم استبدال كسوة الكعبة المشرفة الحالية بالكسوة الجديدة وذلك بواسطة ١٦٠ فنيا وصانعا من العاملين في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

ورفع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله على ما يوليانه للحرمين الشريفين من عناية واهتمام وحرصهما على توفير الخدمات والتسهيلات لقاصديهما ودعمهما اللا محدود لمشروعاتهما التطويرية والصرف عليها بسخاء كبير واهتمامهما بمجمع الملك عبد العزيز لصناعة كسوة الكعبة المشرفة وتوفير كل متطلباته واحتياجاته.

وأشار إلى تسليم الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين امير منطقة مكة المكرمة ونيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، الكسوة الجديدة لكبير سدنة بيت الله الحرام والتي تصنع بأيد سعودية مدربة ومتخصصة وتمتلك مهارة ممتازة في صناعتها وحياكتها وتطريزها٠

من جانبه اوضح الشيخ احمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام ان اكثر من ٢٠٠ صانع وفني يعملون في صناعة وانتاج وحياكة وتطريز كسوة الكعبة المشرفة وجمبعهم سعوديون مؤهلون ومتخصصون ومدربون واصحاب خبرة طويلة في مجال عملهم.