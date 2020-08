ميسي ينفجر غضبًا بعد خسارة الدوري الإسباني

عبّر قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، عن استياءه بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد سهرة الخميس.

وتعثر برشلونة في ميدانه كامب نو أمام أوساسونا بهدفين لواحد، بينما انتصر ريال مدريد على فياريال بنفس النتيجة.

ليرتفع رصيد الملكي إلى 86 نقطة بعيدًا في الصدارة عن برشلونة بفارق سبع نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وقال ميسي في تصريحاته عقب المباراة: “كل شيء فعلناه منذ شهر يناير الماضي كان سيئًا للغاية”.

“مدريد فعل ما يتوجب عليه فعله وفاز بالدوي، لكننا ساعدناه كثيرًا، كنا سيئين إلى أبعد حد”.

وأضاف: “في الحقيقة ينبغي علينا تغيير الكثير من الأشياء، لقد حاولنا على قدر المستطاع، لكن لم نتمكن من ذلك”.

Leo #Messi : ❝We need to have some self-criticism, all the way around. We are Barça and we must win every game, no matter which one it is.❞ pic.twitter.com/jVqtSvnzlg

وأردف ميسي: “لم نرد إنهاء الموسم على هذا النحو. كنا فريقًا غير منظمًا وضعيفًا وافتقد إلى الوحدة والتناغم”.

وأكمل انتقاده للفريق: “لقد فقدنا الكثير من النقاط، ومباراة اليوم هي عبارة عن ملخص لموسمنا الذي مررنا به”.

“يجب علينا أن نتحلى ببعض من انتقاد الذات، ليس فقط للاعبين، بل لجميع من في النادي بأكمله”.

Lionel Messi hits out at Barca 🤬

🗣 "We didn't want to end the season like this but it represents how the season has gone.

"We were a very erratic, very weak, low-intensity team.

"If we continue like this, we will lose the game against Napoli." [Movistar+]

😳 pic.twitter.com/NYSqNA8iWl

— Goal (@goal) July 16, 2020