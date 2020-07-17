ميسي ينفجر غضبًا بعد خسارة الدوري الإسباني

عبّر قائد فريق برشلونة، ليونيل ميسي، عن استياءه بعد خسارة لقب الدوري الإسباني لصالح ريال مدريد سهرة الخميس.

وتعثر برشلونة في ميدانه كامب نو أمام أوساسونا بهدفين لواحد، بينما انتصر ريال مدريد على فياريال بنفس النتيجة.

ليرتفع رصيد الملكي إلى 86 نقطة بعيدًا في الصدارة عن برشلونة بفارق سبع نقاط، قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة.

وقال ميسي في تصريحاته عقب المباراة: “كل شيء فعلناه منذ شهر يناير الماضي كان سيئًا للغاية”.

“مدريد فعل ما يتوجب عليه فعله وفاز بالدوي، لكننا ساعدناه كثيرًا، كنا سيئين إلى أبعد حد”.

وأضاف: “في الحقيقة ينبغي علينا تغيير الكثير من الأشياء، لقد حاولنا على قدر المستطاع، لكن لم نتمكن من ذلك”.

Leo #Messi: ❝We need to have some self-criticism, all the way around. We are Barça and we must win every game, no matter which one it is.❞ pic.twitter.com/jVqtSvnzlg — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 16, 2020

وأردف ميسي: “لم نرد إنهاء الموسم على هذا النحو. كنا فريقًا غير منظمًا وضعيفًا وافتقد إلى الوحدة والتناغم”.

وأكمل انتقاده للفريق: “لقد فقدنا الكثير من النقاط، ومباراة اليوم هي عبارة عن ملخص لموسمنا الذي مررنا به”.

“يجب علينا أن نتحلى ببعض من انتقاد الذات، ليس فقط للاعبين، بل لجميع من في النادي بأكمله”.

Lionel Messi hits out at Barca 🤬 🗣 "We didn't want to end the season like this but it represents how the season has gone. "We were a very erratic, very weak, low-intensity team. "If we continue like this, we will lose the game against Napoli." [Movistar+] 😳 pic.twitter.com/NYSqNA8iWl — Goal (@goal) July 16, 2020

وحذّر من عواقب الاستمرار على هذا المنوال، وما قد يؤدي به في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام نابولي..

“إن لم نحدث تغييرات على هذا الفريق، سنخسر من نابولي، لن نفلح إطلاقًا في دوري الأبطال بهذا الفريق”.

وأنهى حديثه قائلًا: “نحن برشلونة، هكذا هو نحن، ويجب أن نفوز في كل مباراة نلعبها بغض الطرف عن منافسنا”.