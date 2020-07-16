وزير الإعلام المكلف يهنئ صحيفة عرب نيوز

الرياض-واس

هنأ وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، صحيفة عرب نيوز بمناسبة إطلاق موقعها الجديد باللغة الفرنسية، وقال :”إن الموقع الجديد باللغة الفرنسية سيعزز التواصل مع الناطقين بالفرنسية، ويمكن من الحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها، مما يزيد من قنوات التواصل بين الشعوب”.

جاء ذلك خلال احتفال افتراضي لإطلاق الصحيفة موقعها بالفرنسية، وهي نسختها الرقمية الدولية الثالثة، وقد تم إطلاق الموقع رسميًا في اليوم الوطني الفرنسي، بمشاركة فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي.

وافتتح رسمياً سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة، فرانسوا جوييت، إطلاق أحدث إضافة لعرب نيوز، ووصفها بالجسر بين الثقافتين الفرنسية والسعودية، من جانبه لفت رئيس تحرير عرب نيوز فيصل عباس، إلى أن النسخة الفرنسية تسعى إلى أن تكون صوت جميع العرب الناطقين بالفرنسية.