قرحة الإثني عشر وأسبابها وأعراضها

نرمين عباس

قرحة الاثني عشر هي سبب شائع لآلام البطن بمجرد العلاج ، تتحسن عادة في غضون أسابيع

ما هي قرحة الاثني عشر؟

قرحة الاثني عشر هي قرحة تتشكل في بطانة الاثني عشر الاثني عشر هو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة ، وهو جزء من الجهاز الهضمي الذي ينتقل إليه الطعام مباشرة بعد أن يغادر معدتك

يمكنك الإصابة بقرحة في المعدة وكذلك في الاثني عشر قرحة المعدة وقرحة الاثني عشر كلاهما نوعان من القرحة الهضمية إذا كان لديك أي من هذين ، فلديك ما يسمى “مرض القرحة الهضمية”

أسباب قرحة الاثني عشر

تصنع معدتك حمضًا قويًا يقتل الجراثيم ويساعدك على هضم الطعام لحماية أنفسهم من هذا الحمض ، تشكل خلايا المعدة والاثني عشر حاجزًا من المخاط في حالة تلف هذا الحاجز ، يمكن أن تتكون قرحة

السبب الرئيسي لهذا الضرر هو الإصابة ببكتيريا أو يمكن أن تتسبب البكتيريا في التهاب بطانة العفج ويمكن أن تتشكل قرحة

يمكن أن تسبب بعض الأدوية أيضًا قرحة الاثني عشر ، خاصة الأدوية المضادة للالتهابات مثل الأيبوبروفين والأسبرين في حالات نادرة ، قد تتسبب أدوية أخرى أو حالات طبية في حدوث قرحة

من المحتمل أن تكون أكثر عرضة للإصابة بقرحة الاثني عشر إذا كنت تدخن أو تشرب الكثير من الكحول أو تشعر بالتوتر ، ولكن هذه الأشياء أقل أهمية من الإصابة بفيروس الملوية البوابية

أعراض قرحة الاثني عشر

إذا كنت تعاني من قرحة الاثني عشر ، فيمكنك :-

الشعور بألم في المعدة أو البطن (قد يأتي ويذهب ويخفف من تناول الطعام أو تناول مضاد للحموضة)

عسر الهضم

الشعور بالامتلاء والانتفاخ بعد الأكل

تشعر وكأنك قد تتقيأ (غثيان)

فقدان الوزن

في بعض الأحيان ، يمكن أن تسبب القرحة مضاعفات خطيرة، اذهب إلى قسم الطوارئ إذا :-

لديك ألم حاد في معدتك لا يزول

القيء أو البراز (الدموي) يبدو دمويًا أو لونًا أسود