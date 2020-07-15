فوائد الكوب الأحمر السحري في تعزيز جهاز المناعة

صحة و عافية متابعاتفوائد الكوب الأحمر السحري في تعزيز جهاز المناعة فرناس حفظيaccess_time25 / ذو القعدة / 1441 هـ 15 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق يبحث الكثيرون على أطعمة ومشروبات تعمل على تعزيز جهاز المناعة بالجسم، وذلك للوقاية من الفيروسات مثل الفيروس التاجي، وتتواجد الفيتامينات والمعادن في العديد من الفواكه والخضروات الأخرى. وقد نصح موقع هليث لاين بالمشروب الأحمر وأهميته في تعزيز مناعة الجسم خصوصا لمن يعانون من الأنيميا ويساعد في علاجها في أسبوع بشكل هائل. مكونات هذا المشروب كالتالي: 1/ حبة بنجر مقشرة شرائح . 2/ ثمرة تفاح مقشرة ومقطعة. 3/ ملعقة زنجبيل مطحون. 4/ كوب عصير تفاح. الطريقة: ضعي البنجر المقطع والتفاح والزنجبيل مع عصير التفاح في الخلاط الكهربائي واخلطي حتى يصبح المزيج متجانسا وناعما. ويمكنك عزيزتي حفظ هذا الخليط في الثلاجة لحين التقديم، ولكن يفضل رجه جيدا وصبيه بعد ذلك في أكواب. مرتبط