جوجل تطلق أداة لفك رموز اللغة الهيروغليفية

قامت شركة جوجل، بإطلاق أداة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لفك رموز الهيروغليفية المصرية إلى اللغتين العربية والإنجليزية.
وستقوم هذه الأداة التي تسمى “فابريشيوس” بتقديم تجربة تفاعلية للأشخاص من جميع أنحاء العالم للتعرف على الكتابة الهيروغليفية، بالإضافة إلى دعم وتسهيل جهود علماء المصريات ورفع مستوى الوعي حول تاريخ وتراث الحضارة المصرية القديمة.
وتتوفر أداة “فابريشيوس” على منصة جوجل للفنون والثقافة المجانية، والتي تشجع بدورها الأفراد في التعرف على فنون وتراث ومعالم ثقافية مختلفة من جميع أنحاء العالم .
ويمكن للجميع التفاعل مع واستكشاف هذه المعالم والكنوز من خلال تقنيات الواقع الافتراضي، أو الواقع المعزز، بالإضافة إلى صور عالية الجودة وغيرها من التجارب التفاعلية.
وتسعى الأداة إلى تسهيل عملية جمع وفهرسة وفهم رموز اللغة الهيروغليفية عبر استخدام التعلم الآلي.
وتساعد علماء المصريات في ترجمة الهيروغليفية إلى اللغة الإنجليزية في الوقت الحالي وسوف تتوفر إمكانية الترجمة إلى اللغة العربية قريبا.
كما توفر فرصة للأشخاص حول العالم من كتابة ومشاركة رسائل خاصة مكتوبة باللغة الهيروغليفية وتعلم المزيد منها.