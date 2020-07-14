مصابة بكورونا تنقل العدوى إلى 71 شخص عن طريق المصعد

كشفت دراسة حديثة أصدرتها مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية عن تسبب مصابة حاملة لفيروس كوفيد19، بدون أن تظهر عليها أى أعراض في انتقال العدوى إلى 71 شخصا آخرين عقب قيامها باستخدام مصعد لمدة تقدر بحوالي 60 ثانية.
وأوضح التقرير الذي نشرته صحيفة “ذا صن” البريطانية ، بأنه قد تم الكشف عن تفاصيل هذه الحالة في إطار الدراسة العلمية التي تهدف إلى تحليل التأثير الذي يمكن أن يحدثه مسافر واحد بدون أعراض على الآخرين.
وتعد السيدة التي توجهت من الولايات المتحدة إلى منزلها الذي تعيش به في مقاطعة “هيلونغجيانغ” الواقعة في شمال الصين في شهر مارس الماضي، ورغم أنها بقيت قيد الحجر الصحي في شقتها وتجنبت التواصل مع الآخرين.
وقد أظهرت فحوصات طبية أجريت لهذه السيدة في وقت لاحق أنها كانت حاملة للفيروس بدون أعراض، وبعد مضي ثلاثة أسابيع أكدت الفحوصات إصابة أحد جيرانها وأربعة من المقربين منه بالفيروس.
وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية أن المصابة وجارها لم يتلقيا معا، لكنهما استخدما نفس المصعد في أوقات مختلفة.
ووفقا لدراسة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه من المرجح أن الجار أصيب من خلا استخدامه المصعد في المبنى بعد قيام المصابة بدون أعراض باستخدامه ، ويعتقد الباحثون القائمون على هذه الدراسة أن انتقال العدوى حدث على الأرجح عندما لمس الجار الأسطح والأـزرار.
ومن خلال تتبع 70 حالة إصابة، تم في وقت لاحق التوصل إلى أن الجار الذي لم يتم الكشف عن هويته بدوره هو مصدر العدوى.