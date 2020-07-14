أغرب تصرفات فيسبوك .. حذف هذا الفيديو لسبب غريب وغير مبرر

فيسبوك عالم كامل مليء بالأعاجيب، ومستخدموه مغرمون بملاحقة كل جديد وبين الجديد حذف الموقع بثا مباشرا للحظة إطعام بومة لأطفالها.

البومة فعلت ذلك في عشها، في الوقت الذي وصف به الموقع بأنه يتنافى مع سياسته في النشر، بحجة أنها مشاهد خادشة للحياء.

وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” نقلا عن موقع “بي بي سي” البريطاني.

تفاجأ ألموس موس، مواطن من مدينة دونكاستر البريطانية، بقيام موقع التواصل الاجتماعي من إيقاف بثه المباشر الذي كان يبثه من عش طائر بومة يملكها.

فبحسب تصريحات موس، فإن فيسبوك لم يجب عن أسئلته حول سبب الحظر مرتين على صفحته خلال 48 ساعة.

Facebook заблокировал прямой эфир из совиного гнезда за слишком взрослый контентhttps://t.co/pFsqXgPmxKpic.twitter.com/IHiTwa5JXt — Слоновый прыгунчик (@shrewsru) July 10, 2020

وقال موس: “ذهبت لرؤية عدد المشاهدات حول البث الذي كانت فيه البومة تقوم بإطعام صغارها، لأرى بأن البث والفيديو تم حظرهما، بداعي إنتهاك معايير الموقع في ما يتعلق بالأخلاق”.

وأضاف بأنه يعتقد أن سبب الحظر هو رسائل خاطئة تم إرسالها للموقع لحذف الفيديو.

من جهته أعلن الموقع بأنه يحقق في أسباب إزالة المنشور، وإن كان تم عن طريق الخطأ.