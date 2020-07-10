ما هو مرض السكر من النوع الثاني وأعراضه

نرمين عباس

ما هو مرض السكري من النوع 2؟

يتطور مرض السكري من النوع 2 عندما لا يصنع الجسم كمية كافية من الأنسولين أو لا يستخدم الأنسولين بكفاءة

الأنسولين هو هرمون يحتاجه الجسم لتحليل الجلوكوز (السكر) في الطعام حتى يمكن استخدامه للطاقة

في مرض السكري من النوع 2 ، لا تستجيب خلايا الجسم بشكل فعال للأنسولين

يؤدي ذلك إلى بقاء الجلوكوز في الدم ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز في الجسم عن المعدل الطبيعي

ما هي أعراض مرض السكري من النوع 2؟

لا يعاني العديد من مرضى السكري من النوع 2 من أي أعراض في البداية إذا كان لديهم أعراض ، فقد تشمل ما يلي :-

العطش الشديد

تمرير المزيد من البول

اشعر بالتعب

الشعور بالجوع

وجود جروح تشفي ببطء

بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي مرض السكري إلى مضاعفات ، والتي يمكن أن تسبب أعراضًا أخرى

ما الذي يسبب مرض السكري من النوع 2؟

سبب مرض السكري من النوع 2 غير معروف. ومع ذلك ، فإن عوامل الخطر للإصابة بمرض السكري من النوع 2 تشمل :-

تاريخ العائلة

مستوى منخفض من النشاط البدني

تغذية سيئة

الوزن الزائد حول الخصر

كيف يتم تشخيص مرض السكري من النوع 2؟

إذا اشتبه طبيبك في إصابتك بداء السكري ، فربما تحتاج إلى إجراء فحص دم لتقييم مستوى الجلوكوز لديك

من المهم تشخيص مرض السكري مبكرًا ، سواء كان من النوع 1 أو النوع 2 من داء السكري

بهذه الطريقة ، يمكن التحكم فيه بشكل أفضل ويمكن تجنب المضاعفات

أثناء الاختبار ، يتم أخذ الدم من الوريد وإرساله إلى مختبر الأمراض تشمل الاختبارات التي يمكن إجراؤها ما يلي :-

اختبار السكر الصائم (الجلوكوز) – الصيام مطلوب لمدة 8 ساعات على الأقل ، مما قد يعني عدم تناول الطعام أو الشرب طوال الليل

اختبار جلوكوز عشوائي يتم إجراؤه في أي وقت خلال اليوم

اختبار تحمل الجلوكوز عن طريق الفم مريض صائمًا يشرب مشروبًا سكريًا ثم يجري فحص دم بعد ساعة ثم ساعتين

كيف تتم إدارة مرض السكري من النوع 2؟

يمكن إدارة داء السكري من النوع 2 في بعض الأحيان – على الأقل كخطوة أولى – عن طريق إجراء تغييرات في نمط الحياة ، بما في ذلك :-

تعلم التحكم في مرض السكر ومراقبته بمساعدة طبيبك

اتباع نظام غذائي صحي

نشاط بدني

هناك العديد من أنواع أدوية السكري وتعمل بطرق مختلفة للتحكم في جلوكوز الدم

إذا كنت مصابًا بداء السكري ، فقد يتغير بمرور الوقت ، مما يعني أن أدويتك قد تحتاج إلى التغيير أيضًا

على سبيل المثال ، قد تحتاج إلى أكثر من دواء واحد للتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم

متى يجب أن أرى طبيبي؟

إذا كان لديك أي من الأعراض التالية ، يجب عليك تحديد موعد مع طبيبك لمناقشتها لأنها قد تشير إلى مرض السكري من النوع 2 غير المشخص :-

العطش الشديد

تمرير المزيد من البول

اشعر بالتعب

الشعور بالجوع

وجود جروح تشفي ببطء

سوف ينظر طبيبك إلى الأعراض التي تعانيها ، ويراجع أي عوامل خطر لديك من النوع 2 من داء السكري وسوف يوصي بفحصك إذا لزم الأمر

هل يمكن الوقاية من داء السكري من النوع 2؟

على عكس مرض السكري من النوع 1 ، يمكن الوقاية من مرض السكري من النوع 2 أو تأخيره عن طريق :-

الحفاظ على وزن صحي

نشاط بدني منتظم

تناول الطعام الصحي

مضاعفات مرض السكري من النوع 2

يعد علاج داء السكري من النوع 2 مهمًا لمنع المضاعفات طويلة المدى ، مثل :-

مرض قلبي

مرض كلوي

سكتة دماغية

مضاعفات العين

مشاكل القدم

مشاكل الأعصاب