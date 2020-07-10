كورونا في المواصلات العامة .. كيف تحمي نفسك من خطر الفيروس في السيارات؟

فيروس كورونا يمثل كابوسا مرعبا للجميع، خاصة عند ارتياد المواصلات العامة او ركوب سيارات الأجرة وغيرها.

ومنذ انتشار الفيروس تتزايد حالات الإصابة في بعض الدول بطرق مختلفة، من ضمنها انتقال العدوى بواسطة الملابس أو استخدام السيارات.

ويتساءل البعض عن كيفية التعامل مع الملابس والسيارات ووسائل تعقيمها لحماية أنفسهم من العدوى.

وهو ما أجاب عليه الطبيب جيوتو ساندو في مقابلة أجراها مع قناة “CBS8” الأمريكية.

وقال الطبيب، إن الفيروس قادر على البقاء فعالا على الملابس وعلى مقاعد السيارات،.

إلا أنه يؤكد أن المدة التي يتمكن من البقاء خلالها لا يمكن تحديدها بدقة، مضيفا “لم يتم ترسيخ الإطار الزمني بعد هذه عملية تشهد تطورا”.

وشدد الطبيب، على ضرورة تعقيم الملابس في حالة التعامل مع شخص مصاب بعدوى كورونا.

وأشار إلى أن التعقيم فكرة جيدة بشكل عام حتى لو لم يتم التعامل مع أحد المصابين.

فمن الصعب على أحدهم التأكد من عدم اقترابه من الفيروس بشكل قطعي.

وقال “أمر واحد علينا أخذه بعين الاعتبار، وهو المكان الذي نقطنه، وتنظيف أنفسنا بعد أي موقف”.

نقاط الوقاية

وتنصح المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بغسل الملابس باتباع النقاط التالية:

– ارتداء قفازات يمكن التخلص منها عقب استخدامها.

– عدم نفض الغسيل المتسخ، لضمان الحد من فرص انتشار الفيروس في الهواء.

– اختيار درجات الحرارة “الدفء” ضمن إعدادات السيارة.

– تجفيف الملابس بشكل تام.

تعقيم السيارات بما يشمل عجلة القيادة ومقابض الباب وناقل الحركة، وأحزمة الأمان وأزرار الراديو.

يجب التأكد من وجود درجة مناسبة من التهوية وفتح النوافذ واستخدام مكيف الهواء، دون الضغط على زر إعادة التدوير داخل المركبة.

وينصح بتقليل عدد ركاب السيارات، خصوصا إذا لم يعيشوا في منزل واحد.