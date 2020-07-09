اكتئاب ما بعد الولادة.. الأعراض والعلاج

نرمين عباس

اكتئاب ما بعد الولادة هو الاسم الذي يطلق على الاكتئاب الذي يتطور بين شهر وحتى سنة بعد ولادة الطفل ويصيب حوالي 1 من كل 7 نساء يلدن كل عام

يمر جميع الآباء بفترة من التكيف أثناء محاولتهم التعامل مع التغييرات الضخمة التي يجلبها الطفل

بالنسبة لمعظم الناس ، سيكون وقت التعديل هذا مؤقتًا ولن يكون مزعجًا بشكل مفرط

تعاني العديد من النساء من “كآبة الرضيع” في الأيام القليلة الأولى بعد إنجاب طفل

عادة ما يستمر الطفل في الكآبة لمدة يومين إلى ثلاثة أيام فقط وقد تشعر بالدموع والقلق والمزاج خلال تلك الفترة

دعم شريكك وعائلتك وأصدقائك عادةً ما يكون كافيًا لمساعدتك في تجاوزه

عندما تستمر هذه المشاعر إلى ما بعد هذه الأيام المبكرة وتستمر في التفاقم ، فقد تكون علامة على تطور الاكتئاب

ما هي علامات اكتئاب ما بعد الولادة؟

هناك العديد من الدلائل على أن شخصًا ما قد يعاني من اكتئاب ما بعد الولادة تشمل بعض الأنواع الأكثر شيوعًا ما يلي :-

لديك مزاج منخفض للغاية

الشعور بعدم كفاية وفشل كأم

الشعور باليأس بشأن المستقبل

الشعور بالإرهاق والفراغ والحزن والدموع

الشعور بالذنب أو الخجل أو عدم القيمة

الشعور بالقلق أو الذعر

صعوبة في النوم ، أو النوم لفترة طويلة ، أو كوابيس

القلق بشكل مفرط بشأن طفلهم

الشعور بالخوف من الوحدة أو الخروج

في بعض الحالات ، قد تختبر النساء أفكارًا بشأن مغادرة العائلة أو القلق من أن شريكهن قد يتركهن

قد يكون لديهم أيضًا أفكار حول إيذاء النفس أو إلحاق الضرر بشريكهم أو طفلهم

في مثل هذه الحالات ، يجب عليك طلب المساعدة المهنية على الفور

من الشائع أيضًا تجربة أعراض القلق في نفس وقت الاكتئاب

كيف يتم تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة؟

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض لمدة أسبوعين أو أكثر ، فتحدث إلى طبيبك أو ممرضة التوليد

يجب تشخيص اكتئاب ما بعد الولادة وإدارته بشكل صحيح من قبل أخصائي رعاية مدرب

علاج اكتئاب ما بعد الولادة

يمكن أن تساعد مجموعة من العلاجات المختلفة في علاج اكتئاب ما بعد الولادة ، بما في ذلك :-

تقديم المشورة

العلاج النفسي

العلاج الجماعي

استراتيجيات الدعم

الأدوية مثل مضادات الاكتئاب

الدعم من العائلة والأصدقاء مهم أيضًا

ذهان ما بعد الولادة

ذهان ما بعد الولادة (يسمى أيضًا ذهان النفاس) أقل شيوعًا من اكتئاب ما بعد الولادة ويمكن أن يتطور في الأسبوع الأول ، أو حتى 12 أسبوعًا ، بعد الولادة

ينطوي على صعوبات في التفكير بوضوح ، وتقلبات مزاجية شديدة ، ورؤية أو سماع أشياء غير موجودة (هلوسة) ، والشعور بأن الجميع ضدك (جنون العظمة) وأوهام قوية (معتقدات تتعارض بوضوح مع الواقع)

هذه حالة طبية طارئة ويجب الاتصال بالطبيب على الفور

اكتئاب ما بعد الولادة والآباء

لا يقتصر اكتئاب ما بعد الولادة على الأمهات حيث يمكن أن يعاني الآباء من اكتئاب ما بعد الولادة أيضًا ، إما مع اكتئاب شريكهم أو من تلقاء أنفسهم