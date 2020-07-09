الرياضة

هل يستحق صلاح هجوم أسطورة الريدز؟

أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح!

محمد ابو الوفاaccess_time19 / ذو القعدة / 1441 هـ       9 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
محمد صلاح

شنّ أسطورة ليفربول الحية، جرايم سونيس، هجومًا لاذعًا ضد المصري محمد صلاح بسبب ما وصفه بـ “الأنانية” التي تضايق زملائه في الفريق.

وقاد صلاح (28 عامًا) ليفربول أمس الأربعاء إلى تحقيق فوزِ بثلاثة أهداف لواحد في ميدان برايتون، عبر إحرازه هدفين وصناعته لآخر.

شاهد أهداف المباراة عبر الضغط “هنا”

وواصل النجم المصري مطاردته لأيقونة ليستر سيتي جيمي فاردي، الذي يتسيد لائحة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وزاد صلاح جعبة أهدافه إلى الرقم 19 له هذا الموسم، آملًا في الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي للموسم الثالث تواليًا.

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وبينما احتفل اللاعب -الذي نال جائزة رجل المباراة- وزملائه بتحقيقهم الانتصار ضد بيرنلي، فإن سونيس (67 عامًا) انتقد محمد صلاح بشدة.

فخلال تحليله للقاء عبر قنوات “سكاي سبورتس”، قال سونيس الذي تقمّص ألوان ليفربول من 1978 إلى 1984، بأن صلاح “كان في قمة الأنانية”.

“إنه دائمًا أناني، لكن في لقاء اليوم كان أنانيًا للغاية، فيما مضى كان هناك خلافات مع ماني حول التمرير والتسديد”، هكذا عقّب سونيس.

وأكمل سونيس هجومه: “لقد كان يسدد في كل فرصة تلوح له، زملائه لم يكونوا سعداء بهذا في مناسبتين أو ثلاث”.

وواصل: “دائمًا ما يتميز المهاجمون بعنصرالأنانية، لكن صلاح وصل بها -الأنانية- إلى مستوى آخر، إنه دائمًا أناني”.

واختتم حديثه عن صلاح قائلًا: “لكنه أيضًا يريد الفوز بالحذاء الذهبي -الإنجليزي- لقد فازوا بالدوري وأدى دوره”.

بعيدًا عن حديث سونيس، فإن صلاح واصل كتابة التاريخ رفقة النادي السكاوزي بوصوله إلى الرقم 100 من حيث المساهمة التهديفية.

وبات اللاعب الرابع في تاريخ ليفربول وصولًا إلى هذا الإنجاز بعد كل من القائد الأسطوري ستيفين جيرارد (212 هدفًا).

وروبي فولر (158) وأخيرًا الحائز على الكرة الذهبية عام 2001 مايكل أوين الذي ساهم في تسجيل (148) هدفًا مع النادي.

محمد ابو الوفا

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