أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح!

شنّ أسطورة ليفربول الحية، جرايم سونيس، هجومًا لاذعًا ضد المصري محمد صلاح بسبب ما وصفه بـ “الأنانية” التي تضايق زملائه في الفريق.

وقاد صلاح (28 عامًا) ليفربول أمس الأربعاء إلى تحقيق فوزِ بثلاثة أهداف لواحد في ميدان برايتون، عبر إحرازه هدفين وصناعته لآخر.

Mo Salah ⚽️🅰️⚽️

Man of the Match 🏆 pic.twitter.com/XIb3S3xuUm — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020

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وواصل النجم المصري مطاردته لأيقونة ليستر سيتي جيمي فاردي، الذي يتسيد لائحة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وزاد صلاح جعبة أهدافه إلى الرقم 19 له هذا الموسم، آملًا في الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي للموسم الثالث تواليًا.

𝑺𝒕𝒓𝒂𝒊𝒈𝒉𝒕 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒏𝒅 🤩 Boss @andrewrobertso5 cross, brilliant @MoSalah header 🙌 pic.twitter.com/xNjqdzsASA — Liverpool FC (Premier League Champions 🏆) (@LFC) July 8, 2020

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وبينما احتفل اللاعب -الذي نال جائزة رجل المباراة- وزملائه بتحقيقهم الانتصار ضد بيرنلي، فإن سونيس (67 عامًا) انتقد محمد صلاح بشدة.

فخلال تحليله للقاء عبر قنوات “سكاي سبورتس”، قال سونيس الذي تقمّص ألوان ليفربول من 1978 إلى 1984، بأن صلاح “كان في قمة الأنانية”.

🗣"He is always selfish but tonight he was super selfish, he has fallen out with Mane in the past about passing and shooting, there is an element that all goal-scorers are greedy 🤬 Graeme Souness on Mo Salah pic.twitter.com/RBut1TvLZ2 — Football Daily (@footballdaily) July 8, 2020

“إنه دائمًا أناني، لكن في لقاء اليوم كان أنانيًا للغاية، فيما مضى كان هناك خلافات مع ماني حول التمرير والتسديد”، هكذا عقّب سونيس.

وأكمل سونيس هجومه: “لقد كان يسدد في كل فرصة تلوح له، زملائه لم يكونوا سعداء بهذا في مناسبتين أو ثلاث”.

وواصل: “دائمًا ما يتميز المهاجمون بعنصرالأنانية، لكن صلاح وصل بها -الأنانية- إلى مستوى آخر، إنه دائمًا أناني”.

واختتم حديثه عن صلاح قائلًا: “لكنه أيضًا يريد الفوز بالحذاء الذهبي -الإنجليزي- لقد فازوا بالدوري وأدى دوره”.

100 – Mo Salah has reached 100 goal involvements for @LFC in the @premierleague (73 goals, 27 assists in 104 apps), becoming just the fourth player to do so for the Reds after Steven Gerrard (212), Robbie Fowler (158) and Michael Own (148). Century. pic.twitter.com/MmXjvn3l8F — OptaJoe (@OptaJoe) July 8, 2020

بعيدًا عن حديث سونيس، فإن صلاح واصل كتابة التاريخ رفقة النادي السكاوزي بوصوله إلى الرقم 100 من حيث المساهمة التهديفية.

وبات اللاعب الرابع في تاريخ ليفربول وصولًا إلى هذا الإنجاز بعد كل من القائد الأسطوري ستيفين جيرارد (212 هدفًا).

وروبي فولر (158) وأخيرًا الحائز على الكرة الذهبية عام 2001 مايكل أوين الذي ساهم في تسجيل (148) هدفًا مع النادي.