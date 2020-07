أسطورة ليفربول يفتح النار على محمد صلاح!

شنّ أسطورة ليفربول الحية، جرايم سونيس، هجومًا لاذعًا ضد المصري محمد صلاح بسبب ما وصفه بـ “الأنانية” التي تضايق زملائه في الفريق.

وقاد صلاح (28 عامًا) ليفربول أمس الأربعاء إلى تحقيق فوزِ بثلاثة أهداف لواحد في ميدان برايتون، عبر إحرازه هدفين وصناعته لآخر.

شاهد أهداف المباراة عبر الضغط “هنا”

وواصل النجم المصري مطاردته لأيقونة ليستر سيتي جيمي فاردي، الذي يتسيد لائحة هدّافي الدوري الإنجليزي برصيد 22 هدفًا.

وزاد صلاح جعبة أهدافه إلى الرقم 19 له هذا الموسم، آملًا في الاحتفاظ بجائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي للموسم الثالث تواليًا.

وبينما احتفل اللاعب -الذي نال جائزة رجل المباراة- وزملائه بتحقيقهم الانتصار ضد بيرنلي، فإن سونيس (67 عامًا) انتقد محمد صلاح بشدة.

فخلال تحليله للقاء عبر قنوات “سكاي سبورتس”، قال سونيس الذي تقمّص ألوان ليفربول من 1978 إلى 1984، بأن صلاح “كان في قمة الأنانية”.

🗣"He is always selfish but tonight he was super selfish, he has fallen out with Mane in the past about passing and shooting, there is an element that all goal-scorers are greedy 🤬

Graeme Souness on Mo Salah pic.twitter.com/RBut1TvLZ2

— Football Daily (@footballdaily) July 8, 2020