هذه الملعقة السحرية تحميك من السرطان والزهايمر

يحتوي الكاكاو على العديد من الفوائد لصحة الجسم، فهو يساعد على توقف الخلايا السرطانية ويعزز وظائف الدماغ، كما أنه يحتوي على مادة الفلافانول التي تعزز خصائص الوقاية من السرطان.
كما تساهم مادة الفلافانول في الكاكاو على حماية الخلايا من الأكسدة وتوقف نمو الخلايا السرطانية ، كما تحث على موتها.
ويتمتع الكاكاو بقدرة قوية على تقليل خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، ويمكن أن يساعد الفلافانول في الكاكاو على تحسين وظائف المخ وتدفق الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، وهذا يريح عضلات الأوعية الدموية، وبالتالي تحسين تدفق الدم في الدماغ.
ويعالج الكاكاو مرض الربو لاحتوائه على مركبات مضادة له مثل الثيوفيلين والثيوبرومين، ويساعد في توسيع الرئتين عن طريق فتح الشعب الهوائية وتقليل الالتهاب.
كما يساهم الكاكاو في صحة الفم والأسنان ويحمي من التسوس والتهاب اللثة لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا.
ووفقا للدراسات العلمية التي أثبتت أن الكاكاو يعمل على تحسين الدورة الدموية بالجلد، ويحميه من أشعة الشمس فوق البنفسجية وزيادة ترطيب الجلد وتحسين نسيجه.