مفاجأة مبشرة عن كورونا سببها القرود .. العلم يتحدث

مفاجآت كورونا المحبطة تتبعها مفاجآت أخرى مبشرة، وبينها ما كشفه باحثون صينيون في دراسة حديثة حول القرود .

القرود المصابة بفيروس كورونا، وفق المفاجأة العلمية أصبح لديها مناعة على المدى القصير من الإصابة بالعدوى مرة أخرى بعد شهر.

ووجدت الدراسة التي أجراها فريق من الباحثين بكلية الطب بالعاصمة الصينية بكين، المفاجاة في القرود من فصيلة “المكاك”.

والتي تم حقنتها بالفيروس التاجي من قبل، حث أظهرت تحسنا ملحوظا في تحييد الأجسام المضادة والاستجابات المناعية.

وهناك حاجة إلى المزيد من البحث لتحديد مدة استمرار هذه الحماية التي اكتسبتها القردة ضد الفيروس التاجي.

وكيف يمكن أن تعمل آلية الحماية للبشر.

وحقن العلماء الفيروس التاجي في أربعة قرود من نوع المكاك وهو النوع الذي يستخدم غالبا في التجارب الطبية.

بسبب تشابه جيناته الوراثية مع البشر وبعد 28 يوما من الإصابة طورت أجسامهم أجساما مضادة لـ كوفيد 19.

ولم تظهر على القردة أي أعراض سوى ارتفاع قصير في درجات الحرارة، وفقا لصحيفة “ساوث تشاينا مورنينج بوست” الصينية.

وكتب العلماء “تشير نتائجنا إلى أن التعرض الأساسي لـ Sars-CoV-2 (الاسم الرسمي للفيروس) يحمي من الإصابة اللاحقة بالعدوى في القرود، ومع ذلك، لا يزال من الضروري توضيح آلية الحماية ضد كورونا المستجد فيما يتعلق بتحييد الأجسام المضادة أو الأدوار المناعية الأخرى