جلسات “عن بعد” لدوائر المنازعات المصرفية والتمويلية

الرياض – البلاد

أعلنت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، بدءَ انعقاد أولى الجلسات القضائية للجنة المنازعات المصرفية ولجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية بدائرتيها في مدينة الدمام ومحافظة جدة.

وسيكون انعقاد الجلسات عن بُعد من خلال دوائر تلفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان، وذلك ابتداء من اليوم الأحد، حيث سيتم إشعار أطراف الدعوى بمواعيد الجلسات على عناوينهم المقدمة للأمانة العامة وعبر الوسائل الإلكترونية، والتأكد من جاهزيتهم لانعقادها.

وتأتي هذه الخطوة؛ إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بتشكيل دائرة للجنة المنازعات المصرفية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة، وتشكيل دائرة للجنة الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية في مدينة الدمام وأخرى في محافظة جدة.

وثمّن الأمين العام للجان الدكتور علي بن محمد السفياني حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على كلّ ما من شأنه التسهيل والتخفيف على المتقاضين من مواطنين ومقيمين وتسريعاً لإجراءات التقاضي، وتلبيةً لاحتياجات ساكني تلك المناطق وما جاورها، وكفهم عناء السفر إلى مقر اللجان بمدينة الرياض، مؤكداً أن الأمانة سخرت جميع الإمكانيات في سبيل تحقيق تطلعاتها المرجوة منها؛ لخدمة الصالح العام والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين معها، وأن الأمانة مستمرة بعون الله في السعي والعمل الدؤوب على مواكبة أي مستجدات قد تطرأ، وتعمل على تطويرها في ما يحقق أهدافها وطموحاتها.