تقارير : فيروس كورونا موجود في الصين منذ سنوات

الدولية صحة و عافية متابعاتتقارير : فيروس كورونا موجود في الصين منذ سنوات فرناس حفظيaccess_time15 / ذو القعدة / 1441 هـ 5 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت تقارير علمية عن انتشار سلالة الفيروسات التاجية في الصين منذ 8 أعوام بعد مرض أحد العمال في منجم بالحمى ووفاته بعدها بأيام. ووفقا لما ورد في صحيفة “ميرور” البريطانية، أن الصين نقلت عينات من القوارض والخفافيش الموجودة في المكان لتحليلها معمليا في معمل ووهان. وأفادت التقارير إلى أن الصين كانت على علم بوجود تلك الفيروسات التاجية الخطيرة ولكنها تكتمت على الامر ولم تصرح بأى أخبار عن ذلك الأمر. وشهدت السلالة إصابة ستة رجال بالحمى والسعال والالتهاب الرئوي في عام 2012 بعد العمل في المنجم، حيث توفى اثنان منهم بسبب المرض. كما أوضحت الصحيفة أنه تم اختبار أربعة من الرجال وجاءت نتائجهم إيجابية للأجسام المضادة للفيروس التاجي، مع عدم تمكن الاثنين الآخرين من الاختبار بعد وفاتهم من المرض. مرتبط