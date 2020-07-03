“الصحة”: إضافة” 2199″سرير عناية مركزة خلال 90 يوما

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الصحة أنها أضافت 2199 سريراً خاصا بالعناية المركّزة، خلال 90 يوما في مختلف المستشفيات بجميع مناطق المملكة، وذلك امتداداً لجهودها المتواصلة بهدف توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين، واستمراراً لتطبيق أعلى المعايير الاحترازية، وسط إجراءات وقائية استباقية للتصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقالت الصحة: إن المملكة بادرت وبتوجيهات كريمة ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ومنذ وقت مبكر جداً لهذه الجائحة ،باتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية والقرارات الفاعلة التي كان لها دور واضح -بفضل الله- في تقليل الآثار المترتبة على الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأكدت الصحة أن قيادة المملكة و-بفضل من الله- تعاملت مع أزمة فيروس كورونا بكل موضوعية مقدمةً صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم على ما عداها من أمور، وانعكس ذلك على سلامة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات الصحية المختصة التي تميّز أداؤها بالكفاءة العالية.