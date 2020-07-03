الرياضة

هل يرحل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم؟

صدمة في برشلونة.. ميسي يعتزم الرحيل عن النادي!

محمد ابو الوفاaccess_time13 / ذو القعدة / 1441 هـ       3 يوليو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق
ميسي

تداولت وسائل إعلام إسبانية خبرًا يفيد برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري وعدم إبرام عقد جديد مع النادي الكاتالوني.

فبحسب إفادة من إذاعة “كادينا سير” فإن ميسي لا يعتزم البقاء ضمن صفوف برشلونة في المستقبل، ويطمح إلى تجربة جديدة خارج إسبانيا.

تأتي تلك الأنباء في أعقاب تأزم وضعية برشلونة حيال سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الكروي الحالي.

فبعد أن كان متصدرًا وقت استئناف المنافسات الشهر الماضي، بات حاليًا في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد الذي فاز بجميع مبارياته.

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ويقول تقرير “كادينا سير” بأن الأوضاع الرياضية في النادي، لم تشجع اللاعب ذو الثلاثة وثلاثون ربيعًا على البقاء وتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

خلال الأشهر الماضية واجه ميسي عديد المشكلات داخل أروقة النادي، تارة مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وتارة مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.

إضافة إلى اختلاف وجهات النظر مع المدرب الحالي كيكي سيتيين، كما واجه معضلات مع الصحافة الإسبانية، فيما يبدو أن البيئة المحيطة ملوثة.

فوجهت إليه أصابع الاتهام في قرار إقالة المدرب السابق أرنستو فالفيردي، بينما اتهمه الإعلام الفرنسي بسوء معاملة زميله أنطوان جريزمان.

ومن المعتقد به في إطار الصحافة المقربة من النادي، بأن ميسي ناقم على قرارات الإدارة الحالية وقد ينتج عنه الخروج في نهاية الموسم الجاري.

وقد ترجم نقمه إلى تصريح في فبراير الماضي بأن التشكيلة والأداء الحالي للنادي، لن يؤهله البتة للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

عن الأخبار المتعلقة برحيل اللاعب عن برشلونة، عقّب مدرب ريال مدريد زين الدين قائلًا: “لا أعلم ما سوف يحدث مع ميسي”.

وأضاف المدرب الجزائري الأصل بمعارضته لرحيل اللاعب: “لكن آمل ألا يرحل لأنه يلعب في هذا الدوري، ونحن نريد أفضل اللاعبين فيه”.

محمد ابو الوفا

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