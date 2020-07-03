صدمة في برشلونة.. ميسي يعتزم الرحيل عن النادي!

تداولت وسائل إعلام إسبانية خبرًا يفيد برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري وعدم إبرام عقد جديد مع النادي الكاتالوني.

فبحسب إفادة من إذاعة “كادينا سير” فإن ميسي لا يعتزم البقاء ضمن صفوف برشلونة في المستقبل، ويطمح إلى تجربة جديدة خارج إسبانيا.

Lionel Messi is ready to leave Barcelona in 2021, according to reports. Sources confirmed to @moillorens that Messi is angry about leaked media reports and frustrated about the squad's lack of quality: https://t.co/kPB5p7HEJe pic.twitter.com/MnskCiqleE — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2020

تأتي تلك الأنباء في أعقاب تأزم وضعية برشلونة حيال سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الكروي الحالي.

فبعد أن كان متصدرًا وقت استئناف المنافسات الشهر الماضي، بات حاليًا في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد الذي فاز بجميع مبارياته.

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ويقول تقرير “كادينا سير” بأن الأوضاع الرياضية في النادي، لم تشجع اللاعب ذو الثلاثة وثلاثون ربيعًا على البقاء وتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

خلال الأشهر الماضية واجه ميسي عديد المشكلات داخل أروقة النادي، تارة مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وتارة مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.

🚨 — This is a warning from Messi to the board that they have crossed the line. Messi is fed up with the Neymar situation, the Abidal situation, the managers situation, etc. [as] pic.twitter.com/fQb9Wtt1dE — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2020

إضافة إلى اختلاف وجهات النظر مع المدرب الحالي كيكي سيتيين، كما واجه معضلات مع الصحافة الإسبانية، فيما يبدو أن البيئة المحيطة ملوثة.

فوجهت إليه أصابع الاتهام في قرار إقالة المدرب السابق أرنستو فالفيردي، بينما اتهمه الإعلام الفرنسي بسوء معاملة زميله أنطوان جريزمان.

ومن المعتقد به في إطار الصحافة المقربة من النادي، بأن ميسي ناقم على قرارات الإدارة الحالية وقد ينتج عنه الخروج في نهاية الموسم الجاري.

Zidane responds to rumours Messi could leave Barcelona in 2021 👀 pic.twitter.com/ATwI8YHW5M — Goal (@goal) July 3, 2020

وقد ترجم نقمه إلى تصريح في فبراير الماضي بأن التشكيلة والأداء الحالي للنادي، لن يؤهله البتة للفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

عن الأخبار المتعلقة برحيل اللاعب عن برشلونة، عقّب مدرب ريال مدريد زين الدين قائلًا: “لا أعلم ما سوف يحدث مع ميسي”.

وأضاف المدرب الجزائري الأصل بمعارضته لرحيل اللاعب: “لكن آمل ألا يرحل لأنه يلعب في هذا الدوري، ونحن نريد أفضل اللاعبين فيه”.