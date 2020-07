صدمة في برشلونة.. ميسي يعتزم الرحيل عن النادي!

تداولت وسائل إعلام إسبانية خبرًا يفيد برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري وعدم إبرام عقد جديد مع النادي الكاتالوني.

فبحسب إفادة من إذاعة “كادينا سير” فإن ميسي لا يعتزم البقاء ضمن صفوف برشلونة في المستقبل، ويطمح إلى تجربة جديدة خارج إسبانيا.

Sources confirmed to @moillorens that Messi is angry about leaked media reports and frustrated about the squad's lack of quality: https://t.co/kPB5p7HEJe pic.twitter.com/MnskCiqleE

تأتي تلك الأنباء في أعقاب تأزم وضعية برشلونة حيال سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في الموسم الكروي الحالي.

فبعد أن كان متصدرًا وقت استئناف المنافسات الشهر الماضي، بات حاليًا في المركز الثاني بفارق 4 نقاط خلف ريال مدريد الذي فاز بجميع مبارياته.

ويقول تقرير “كادينا سير” بأن الأوضاع الرياضية في النادي، لم تشجع اللاعب ذو الثلاثة وثلاثون ربيعًا على البقاء وتجديد عقده الذي ينتهي صيف 2021.

خلال الأشهر الماضية واجه ميسي عديد المشكلات داخل أروقة النادي، تارة مع الرئيس جوزيب ماريا بارتوميو وتارة مع المدير الرياضي إيريك أبيدال.

🚨 — This is a warning from Messi to the board that they have crossed the line. Messi is fed up with the Neymar situation, the Abidal situation, the managers situation, etc. [as] pic.twitter.com/fQb9Wtt1dE

— Barça Universal (@BarcaUniversal) July 2, 2020