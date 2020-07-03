تمرد براد جونز يوجّه البوصلة إلى “قائد الكروات”!

شهدت الساعات الأخيرة داخل أروقة النصر التهابًا بعد انتشار أنباء تفيد بتمرد حارس المرمى الاسترالي، براد جونز ورفضه خوض التدريبات الجماعية للفريق.

وبحسب وسائل أنباء مقربة من النصر، فإن جونز (38 عامًا) يضغط على إدارة النادي لإبرام عقدِ جديدِ يضمن من خلاله المشاركة خلال الموسم القادم.

وكان عرض الإدارة برئاسة صفوان السويكت بتمديد تعاقده لمدة شهرين فقط لحين انتهاء المنافسات المحلية في المملكة من دوري وكأس.

حارس ليفربول السابق، كان قد وفد إلى القلعة النصراوية صيف 2018 قادمًا من فاينورد الهولندي في صفقة انتقال حر وغدا أحد أهم القطع في تشكيلة العالمي.

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طلال عبسي يهدر الركلة الترجيحية السادسه للتعاون ❌ ⁧#كأس_السوبر_السعودي⁩ pic.twitter.com/NVft379lrQ — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) January 4, 2020

وقاد النادي إلى حصد بطولة الدوري في موسم اُعتبر الأغلى في تاريخ المملكة، بينما كان لقفازه كلمة السر في التتويج الأول للنصر بكأس السوبر المحلي.

وفي حالة فشل المفاوضات مع جونز، فإن النصر سيتجه إلى أحد قادة المنتخب الكرواتي وصيف بطل العالم 2018، وهو الحارس دانيلي سوباسيتش.

وانقضى عقد سوباسيتش (35 عامًا) مع فريقه موناكو في الثلاثين من يونيو الماضي،ليعلن رحيله بعد 8 مواسم قضاها متقمصًا ألوان فريق الإمارة الفرنسي.

Respect pour ce que tu as accompli pour le club et merci pour ce que tu m’as apporté. Tu vas rester dans l’histoire🧤🎩. MERCI SUBA 🇮🇩❤️ pic.twitter.com/l76ppz7qo5 — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 8, 2020

وقال عن احتمالية انتقاله إلى النصر في مقابلة خاصة مع إذاعة راديو “مونتي كارلو” الفرنسية قبل شهر: “سأرى أولًا فرص الانضمام لنادِ ينشط في البطولات الأوروبية”.

وأضاف: “إن لم يكن هذا فسأرى العروض من الدول العربية، سأزن الأمور حينها، لكن للآن لم أحدد وجهتي القادمة، هناك عرضًا من أولمبياكوس أيضًا”.

بينما يشير تقرير من يومية “تي بورتال” الكرواتية إلى أن النصر مستعد لدفع 3 ملايين يورو كراتب سنوي لسوباسيتش، لكن عليهم أولًا تسوية مسألة براد جونز.