كيف تستمتع بمشروبك في المقهى دون الإصابة بفيروس كورونا؟

بعد رفع اجراءات الحظر في معظم بلدان العالم، وإعادة فتح المقاهي، عليك أيضا الالتزام بالاجراءات الاحترازية لمنع تفشي عدوى الفيروس التاجي، ولذا نستعرض عليك عزيزي القارئ بعض النصائح التي قد تساعدك في الوقاية من فيروس كورونا أثناء وجودك في المقهى.
1/ارتداء الكمامة الطبية قبل الجلوس على المقاهي، ويراعي خلعها بالطريقة الصحيحة عند تناول المشروب.
2/استخدام المناديل الورقية أو القفازات المطاطية لفتح أبواب الكافيهات، والتخلص منها فور دخول المكان، بإلقائها في صندوق القمامة، ثم غسل اليدين بالماء الجاري والصابون أو تعقيمها بالكحول.
3/تنظيف الطاولات والكراسي بمنديل مبلل بالكحول الإيثيلي قبل الجلوس عليها لقتل الفيروسات.
4/ عدم مصافحة الآخرين بالأيدي أو القبلات أو الأحضان، منعا لانتقال العدوى.
5/ تنفيذ تدابير التباعد الاجتماعي، بحيث يتم ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف عن أقرب شخص مجاور لك.
6/ احرص على الجلوس في الهواء الطلق، بعيدا عن الأماكن المغلقة .
7/ عدم لمس الوجه تماما عند التواجد بالمقاهي والكافيهات.
8/ تنظيف المرحاض بالمطهرات قبل استخدامه.
9/ تعقيم النقود جيدا بعد الحصول عليها من عامل المقهى لقتل الفيروسات.