دراسة: كوفيد19 يسبب تلف بالدماغ وجلطات دموية

صحة و عافية متابعاتدراسة: كوفيد19 يسبب تلف بالدماغ وجلطات دموية فرناس حفظيaccess_time6 / ذو القعدة / 1441 هـ 26 يونيو 2020chat_bubble_outlineضف تعليق كشفت دراسة حديثة ان فيروس كوفيد19 يتسبب في تلف الدماغ فيما يصل إلى ستة من كل 10 مرضى بحالات خطيرة من فيروس كورونا المستجد في المستشفى. ووجد الباحثون البريطانيون إلى 125 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى في ذروة أزمة المملكة المتحدة في أبريل. لكنهم اعترفوا بأن المرضى تم اختيارهم من قبل الأطباء ومن المحتمل أن يكونوا من أكثر المصابين بأمراض شديدة، وذلك وفقا لما ورد في روسيا اليوم نقلا عن ديلي ميل. وقد عانى 62% منهم من السكتة الدماغية اثناء إقامتهم في المستشفى، بينما أصيب ثلثهم تقريبا بالذهان أو بأعراض تشبه الخرف. ويعترف علماء من جامعات ليفربول وساوثهامبتون ونيوكاسل وكلية لندن الجامعية بأن دراستهم صغيرة للغاية بحيث لا يمكنهم استخلاص نتائج مؤكدة. ويتعرض ثلث الاشخاص الذين يصابون بمرض شديد بفيروس كورونا، بجلطات دموية خطيرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى سكتات دماغية قاتلة إذا هاجرت إلى الدماغ وقطعت إمداد الدم. ويكافح العلماء لتحديد سبب تشكل الجلطات بالظبط، ولكن يعتقد أنها ناتجة عن التهاب شديد ناتج من عدوى كوفيد19. ويعتقد أن هذا الالتهاب في الشرايين الرئيسية المؤدية إلى الدماغ هو السبب وراء المشاكل النفسية التي يعاني منها بعض المرضى. مرتبط