مفاجأة .. وصية صادمة من الراحل أحمد زكي تدمر أحلام محمد رمضان .. تعرف عليها

لا يزال الفنان المشهور محمد رمضان ، يثير عواصف الجدل من حوله خاصة بعد إعلانه عن تقديم قصة حياة الأسطورة أحمد زكي، في عمل درامي.

وذلك خلال ماراثون رمضان المقبل 2021، على أن يتولى كتابة السيرة الذاتية الكاتب الكبير بشير الديك.

لكن يبدو أن هذه المرة تحمل مفاجأة غير سارة لرمضان ومتابعيه، تتعلق بالراحل الكبير أحمد زكي.

على الرغم من تبادل الآراء ما بين مؤيد ومعارض لتقديم محمد رمضان قصة حياة الأسطورة.

ولكنه لديه إصرار على تقديمها بأي طريقة رمضان 2021.

لكن يبدو أن ما حملته وصية الفنان الراحل يمثل صدمة ومفاجأة كبرى تعصف بأحلام الفنان الشاب محمد رمضان.

المفاجأة المدوية فجرها المخرج كريم إسماعيل الصديق المقرب للراحل هيثم أحمد زكي.

والذي كان ينوي تقديم الجزء الثاني من فيلم كابوريا خلال الفترة الماضية قبل رحيل هيثم.

حيث كتب إسماعيل “قبل أي شئ أدعو بالرحمة لصديقي الراحل هيثم أحمد زكي ووالدة النجم الكبير أحمد زكي، وأريد من الجميع الدعاء لهم بالمغفرة”.

الوصية

وفي تقرير لموقع صحيفة الجمهورية، قال المخرج، إنه “منذ الإعلان عن فكرة تقديم السيرة الذاتية لأحمد زكي وقصة حياته.

وهو في حيرة شديدة ما بين الكشف عن الحقيقة بخصوص فكرة تقديم قصة حياة الأسطورة أحمد زكي أو السكوت عنها.

ولكن حق الصداقة لصديقه هيثم زكي تقتضي عدم السكوت والكشف عن أن هيثم كان رافض تماما فكرة تقديم السيرة الذاتية.

او اي شيء يخص والده الراحل بل أن الجميع كان يعلم تمام العلم أن هيثم ووالده كانوا لا يحبون أن يتم الكشف عن أسرار حياتهم الخاصة للرأي العام”.

واستطرد في مفاجأته الكبيرة، “هيثم رحمه الله عليه قال لي أثناء جلسات العمل التي كانت بيني وبينه في تحضيرات الجزء الثاني من من فيلم كابوريا، إن والده الراحل كان رافض تماما فكرة تقديم أي شئ يخص حياته الشخصية او حتى مجرد فكرة التقرب لها في أعمال فنية سواء درامية أو سينمائية.

وكان قد أوصى بها هيثم لهذا كان هيثم متحفظ جدا في التقرب لأي شيء يخص حياته الخاصة او حياة والده.

حتى أن فكرة تقديم الجزء الثاني من فيلم كابوريا جاءت بعد تأكد هيثم أن قصة الفيلم هي امتداد للشخصيات الأساسية لفيلم كابوريا فقط ، وأنه سيجسد دور ابن حسن هدود في أحداث الجزء الثاني من الفيلم”.

لكن المخرج الكبير أكد، أنه “ليس لديه مشكلة مع محمد رمضان بشكل شخصي.

ولكن بالعكس فرمضان ظاهر وفنان لديه طاقة تمثيلية غير عادية وممثل ذكي وشاطر جدا.

ولكن الفكرة تكمن في أنه من مطلق الأمان وحق الصداقة علي كان لابد من الكشف عن أن هيثم كان رافض تماما لأي شخص سواء رمضان او غيره تقديم قصة حياة والده رحمة الله علية ولهذا قررت كشف الحقيقة للرأي العام والجميع والحكم لهم وكي يرتاح ضميري”.