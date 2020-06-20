عودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة من يوم غدٍ الأحد

البلاد : متابعات

أعلنت وزارة الرياضة عودة النشاط لجميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ابتداءً من يوم غدٍ الأحد29/10/1441هـ الموافق 21/6/2020م.

وشددت الوزارة في بيان اليوم على ضرورة التقيد والالتزام بالدليل الإرشادي للبروتوكول الخاص بعودة الصالات والمراكز الرياضية الموجود على موقع الوزارة عبر الرابط التالي: https://www.gsa.gov.sa/ar/Documents/Sports_protocol_MOS_2.pdf

وجاء بيان وزارة الرياضية إلحاقياً لقرارها الصادر يوم الجمعة 20/10/1441هـ الموافق 12/6/2020م القاضي برفع تعليق النشاط الرياضي في المملكة بما في ذلك عودة تدريبات الأندية في مختلف الألعاب ابتداء من يوم غدٍ الأحد29/10/1441هـ الموافق 21/6/2020م، وبناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية مساء اليوم السبت 28/10/1441هـ الموافق 20/6/2020م الذي تم فيه الإعلان عن عودة الأنشطة التجارية والاقتصادية في جميع مناطق ومدن المملكة.