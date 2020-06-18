سفارة المملكة في واشنطن: عودة 8500 مواطن خلال أبريل ومايو

واشنطن : واس

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية عن عودة قرابة 8500 مواطن إلى المملكة خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، وذلك إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بتسهيل عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة للمملكة.

وأوضح نائب رئيس بعثة المملكة سامر بن إبراهيم الخراشي في بيانٍ صادر عن السفارة، أن قرابة 3000 مواطن عادوا خلال شهر إبريل، فيما تم تسيير 27 رحلة من (واشنطن، ولوس أنجلس، ونيويورك، وهيوستن، وشيكاغو) في شهر مايو الماضي عاد خلالها حوالي 5500 مواطن، معظمهم من الطلاب المبتعثين، إلى كلٍ من الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أنه يجري حالياً جدولة المزيد من الرحلات ليصل عددها إلى 80 رحلة – بإذن الله – من مختلف المدن الأمريكية المشار لها إلى محطات المملكة الرئيسية، مبيناً أنه من المتوقع أن تسهم هذه الرحلات في نقل ما بين 16,000 إلى 20,000 مواطن.

ولفت الخراشي إلى أنه بالنظر لمستجدات الأوضاع الراهنة في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد وجهت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ببذل جميع الجهود في سبيل ضمان سلامة المواطنين وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة لهم على مدار الساعة من خلال السفارة وقنصلياتها والملحقيات التابعة لها، مهيباً بالمواطنين الالتزام بما سبق نشره من خلال السفارة بالالتزام بتعليمات السلطات والامتناع عن التواجد في أماكن التجمهر والتظاهر والاتصال على أرقام الطوارئ الموضحة في المواقع الإلكترونية خارج أوقات الدوام الرسمي، في حالات الطوارئ – لا قدر الله -.

وجدد نائب رئيس بعثة المملكة لدى الولايات المتحدة، التأكيد على التعليمات السابقة للملحقية الثقافية، بالتنبيه على الطلاب بالالتزام بتعليمات السلطات المحلية، وكذلك البقاء في مقار إقامتهم لحين وصول رسالة تأكيد بموعد الرحلة ومحطة المغادرة -، حيث يتم ذلك بشكل آلي عبر منصة الراغبين بالعودة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل مكروه.