«وضع خطير» في بكين.. وموجة ثانية على الأبواب

عواصم – وكالات

حذرت بلدية بكين، أمس (الثلاثاء)، من أن وضع انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الصينية أصبح “خطير جدا”، إذ تواجه المدينة تفشيا جديدا لـ”كوفيد 19″، الذي يعتقد أنه نشأ في سوق لبيع المواد الغذائية، فيما أعلنت السلطات الصحية الصينية تسجيل 40 إصابة جديدة في البر الرئيسي، منها 27 إصابة في العاصمة وحدها.

ولم تكد الصين تتنفس الصعداء بعد حرب مريرة مع فيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في البلاد في ديسمبر الماضي في مدينة ووهان وسط البلاد، قبل أن يتمدد حول العالم ويصيب أكثر من 8 ملايين إنسان، حتى أطل مجددا، فاتحة التكهنات بموجة ثانية للوباء الفتاك، بينما أعلنت وزارة الخارجية، أن الرئيس الصيني شي جين بينج سيترأس اليوم قمة صينية – أفريقية استثنائية حول التضامن لمكافحة الجائحة. وعلى خطى الصين عادت نيوزيلندا إلى مربع الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت أمس حالتين جديدتين قادمتين من المملكة المتحدة، ما ينهي فترة استمرت 24 يوما دون اكتشاف أي حالات جديدة في البلاد. وسبق أن حذرت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن من احتمال ظهور حالات جديدة في المستقبل مع عودة النيوزيلنديين من الخارج.

ودخلت الهند في مأزق حقيقي بارتفاع الإصابات اليومية إلى أكثر من 10 آلاف حالة، دون تمكنها من خفضها لعدة أيام، ما يقلق السلطات الصحية في البلاد، في وقت سجلت السلطات الروسية أمس 193 حالة وفاة و8248 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لمركز الطوارئ الروسي. إلى ذلك، سجلت ألمانيا 378 إصابة جديدة، حسبما ذكر معهد “روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، مؤكدا تعافي 500 حالة. وسجلت عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 745 إصابة، وكوريا الجنوبية 34 إصابة، وبلجيكا 71 إصابة، والسودان 215 إصابة، وتسع حالات وفاة.