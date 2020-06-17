جامعة “كاوست” تحصد جائزة “غاوس” العالمية لأفضل منشور بحثي

جدة : واس

حصدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” جائزة “غاوس” العالمية لأفضل منشور بحثي بمشاركة طالبة الدكتوراه رباب العميري وخريجة الدكتوراه من الجامعة الدكتورة نهى الحارثي .

وتكمن الجائزة في الحصول على مبلغ ٥٠٠٠ يورو لدعم البحث ، وفرصة تكملة البحث وإجراء التجارب على الحاسوب العملاق “هوك” الموجود في شتوتغارت في ألمانيا الذي يحتوي على ٥٦٣٢ كمبيوتر متصلة مع بعضها البعض .

وتعد هذه الجائزة فرصة فريدة من نوعها لطالبات جامعة “كاوست” لمساعدتهن في تكملة أبحاثهن وإجراء الاختبارات البحثية على أفضل وأسرع الحواسيب العالمية ، حيث يعدّ “هوك” من أسرع الحاسبات العالمية من شركة “اتش بي أي” الذي يحتوي على معالج “إي إم دي” وهرم ذاكرة كبير لمعالجة كثافة بيانات كبيرة بكفاءة وفعالية عالية .

وأكدت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” أن مركز غاوس العالمي المتخصص في أبحاث الحوسبة العالية الأداء ، يمنح منذ ٩ سنوات ، جائزة أفضل منشور بحثي سنوياً وتقدم في مؤتمر الحاسوب العملاق الدولي الذي يعقد سنوياً في ألمانيا ، ويعدّ من أهم المؤتمرات في مجال الحوسبة العالية الأداء حيث يتم فيه تصنيف الحوسبات العملاقة حسب أدائها ويتم نشرها في موقع top500 .